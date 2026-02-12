One Piece Season 2 akan Tayang Dimana? Berikut Jumlah Episode dan Tanggal Rilisnya

One Piece Live Action Season 2(Doc IMDB)

PENANTIAN panjang para penggemar karya Eiichiro Oda akhirnya membuahkan hasil. Setelah kesuksesan besar musim pertamanya pada 2023 lalu, Netflix secara resmi telah mengonfirmasi detail penayangan One Piece Live Action Season 2. Musim terbaru ini menjanjikan skala produksi yang lebih besar, efek visual yang lebih memukau, dan pengenalan karakter-karakter ikonik yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh komunitas Nakama di seluruh dunia.

Platform Resmi dan Cara Menonton One Piece Season 2

Bagi Anda yang bertanya-tanya One Piece Season 2 akan tayang dimana, jawabannya tetap eksklusif di platform streaming Netflix. Sebagai proyek kolaborasi antara Tomorrow Studios dan Shueisha, serial ini tidak akan tersedia di platform legal lain seperti Disney+ atau Crunchyroll.

Untuk menikmati petualangan Luffy dan kawan-kawan, pastikan Anda memiliki langganan aktif Netflix. Mengingat kebijakan terbaru Netflix di tahun 2026, pastikan akun Anda sudah terverifikasi untuk menghindari kendala pembagian kata sandi (password sharing) yang kini semakin diperketat di wilayah Indonesia.

One Piece Season 2 hanya tersedia secara legal di Netflix. Hindari menonton di situs ilegal untuk mendukung kelanjutan produksi musim berikutnya.

Tanggal Rilis Resmi dan Jumlah Episode

Berdasarkan pengumuman terbaru dari Netflix melalui trailer bertajuk "Into the Grand Line", One Piece Season 2 dijadwalkan rilis secara global pada 10 Maret 2026. Berbeda dengan beberapa serial lain yang dirilis dalam dua bagian, seluruh episode musim kedua ini akan langsung tersedia pada hari yang sama.

Mengenai jumlah episode, One Piece Season 2 akan terdiri dari 8 episode. Durasi per episode diperkirakan berkisar antara 45 hingga 60 menit. Meskipun jumlahnya sama dengan musim pertama, kreator menjanjikan alur cerita yang lebih padat karena mencakup beberapa arca (arcs) penting dari saga Alabasta.

Sinopsis One Piece Live Action Season 2: Menuju Grand Line

Musim kedua ini mengusung subjudul resmi "Into the Grand Line". Cerita akan dimulai tepat setelah kejadian di Arlong Park, di mana kru Topi Jerami bersiap memasuki wilayah laut paling berbahaya di dunia.

Petualangan dimulai di Loguetown, kota tempat eksekusi Raja Bajak Laut Gol D. Roger. Di sini, Luffy akan berhadapan dengan Kapten Smoker, seorang perwira Angkatan Laut yang memiliki kekuatan buah iblis tipe Logia. Setelah berhasil lolos, kru Topi Jerami akan mendaki gunung Reverse Mountain untuk benar-benar masuk ke Grand Line.

Perjalanan mereka tidak akan mudah. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji akan singgah di berbagai pulau unik seperti:

Whisky Peak: Pulau penyambutan yang ternyata merupakan sarang pemburu bayaran.

Pulau penyambutan yang ternyata merupakan sarang pemburu bayaran. Little Garden: Pulau purba yang dihuni oleh para raksasa dan dinosaurus.

Pulau purba yang dihuni oleh para raksasa dan dinosaurus. Drum Island: Kerajaan bersalju tempat Luffy mencari dokter untuk kru mereka.

Lawan Baru dan Munculnya Organisasi Baroque Works

Salah satu daya tarik utama musim kedua adalah kemunculan organisasi kriminal misterius bernama Baroque Works. Luffy dan kawan-kawan akan mulai menyadari bahwa mereka sedang diincar oleh agen-agen pembunuh bayaran dengan kode nama angka dan hari.

Karakter Lawan Kekuatan / Peran Kapten Smoker Pengguna Moku Moku no Mi (Asap) Mr. 3 (Galdino) Pengguna Doru Doru no Mi (Lilin) Wapol Mantan Raja Drum Island (Baku Baku no Mi) Crocodile (Mr. 0) Pemimpin Baroque Works (Suna Suna no Mi)

Selain lawan, musim ini juga akan memperkenalkan karakter yang sangat dicintai, yaitu Tony Tony Chopper. Rusa kutub hidung biru ini akan dihidupkan menggunakan perpaduan teknologi CGI canggih dan animatronik untuk menjaga keaslian ekspresinya seperti di versi manga. (Z-4)