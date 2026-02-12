One Piece Season 2 akan Tayang Dimana? Berikut Jumlah Episode dan Tanggal Rilisnya

Headline
PENANTIAN panjang para penggemar karya Eiichiro Oda akhirnya membuahkan hasil. Setelah kesuksesan besar musim pertamanya pada 2023 lalu, Netflix secara resmi telah mengonfirmasi detail penayangan One Piece Live Action Season 2. Musim terbaru ini menjanjikan skala produksi yang lebih besar, efek visual yang lebih memukau, dan pengenalan karakter-karakter ikonik yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh komunitas Nakama di seluruh dunia.
Bagi Anda yang bertanya-tanya One Piece Season 2 akan tayang dimana, jawabannya tetap eksklusif di platform streaming Netflix. Sebagai proyek kolaborasi antara Tomorrow Studios dan Shueisha, serial ini tidak akan tersedia di platform legal lain seperti Disney+ atau Crunchyroll.
Untuk menikmati petualangan Luffy dan kawan-kawan, pastikan Anda memiliki langganan aktif Netflix. Mengingat kebijakan terbaru Netflix di tahun 2026, pastikan akun Anda sudah terverifikasi untuk menghindari kendala pembagian kata sandi (password sharing) yang kini semakin diperketat di wilayah Indonesia.
One Piece Season 2 hanya tersedia secara legal di Netflix. Hindari menonton di situs ilegal untuk mendukung kelanjutan produksi musim berikutnya.
Berdasarkan pengumuman terbaru dari Netflix melalui trailer bertajuk "Into the Grand Line", One Piece Season 2 dijadwalkan rilis secara global pada 10 Maret 2026. Berbeda dengan beberapa serial lain yang dirilis dalam dua bagian, seluruh episode musim kedua ini akan langsung tersedia pada hari yang sama.
Mengenai jumlah episode, One Piece Season 2 akan terdiri dari 8 episode. Durasi per episode diperkirakan berkisar antara 45 hingga 60 menit. Meskipun jumlahnya sama dengan musim pertama, kreator menjanjikan alur cerita yang lebih padat karena mencakup beberapa arca (arcs) penting dari saga Alabasta.
Musim kedua ini mengusung subjudul resmi "Into the Grand Line". Cerita akan dimulai tepat setelah kejadian di Arlong Park, di mana kru Topi Jerami bersiap memasuki wilayah laut paling berbahaya di dunia.
Petualangan dimulai di Loguetown, kota tempat eksekusi Raja Bajak Laut Gol D. Roger. Di sini, Luffy akan berhadapan dengan Kapten Smoker, seorang perwira Angkatan Laut yang memiliki kekuatan buah iblis tipe Logia. Setelah berhasil lolos, kru Topi Jerami akan mendaki gunung Reverse Mountain untuk benar-benar masuk ke Grand Line.
Perjalanan mereka tidak akan mudah. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji akan singgah di berbagai pulau unik seperti:
Salah satu daya tarik utama musim kedua adalah kemunculan organisasi kriminal misterius bernama Baroque Works. Luffy dan kawan-kawan akan mulai menyadari bahwa mereka sedang diincar oleh agen-agen pembunuh bayaran dengan kode nama angka dan hari.
|Karakter Lawan
|Kekuatan / Peran
|Kapten Smoker
|Pengguna Moku Moku no Mi (Asap)
|Mr. 3 (Galdino)
|Pengguna Doru Doru no Mi (Lilin)
|Wapol
|Mantan Raja Drum Island (Baku Baku no Mi)
|Crocodile (Mr. 0)
|Pemimpin Baroque Works (Suna Suna no Mi)
Selain lawan, musim ini juga akan memperkenalkan karakter yang sangat dicintai, yaitu Tony Tony Chopper. Rusa kutub hidung biru ini akan dihidupkan menggunakan perpaduan teknologi CGI canggih dan animatronik untuk menjaga keaslian ekspresinya seperti di versi manga. (Z-4)
Musim ini tidak hanya menjanjikan efek visual yang lebih ambisius, tetapi juga memperkenalkan deretan karakter ikonik yang selama ini hanya bisa kita saksikan dalam versi manga dan anime.
Serial ini berhasil memikat penggemar lama sekaligus penonton baru berkat pendekatan cerita yang setia pada materi asli, pemilihan pemeran yang kuat
Eiichiro Oda mengungkapkan bahwa musim kedua akan mengadaptasi sejumlah alur besar dari versi manga, mulai dari Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden, hingga Drum Island.
