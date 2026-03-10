Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Link Nonton One Piece Live Action Season 2 Lengkap dan Resmi Subtitle Indonesia

Reynaldi Andrian Pamungkas
10/3/2026 17:50
One Piece Live Action Season 2(Doc IMDB)

PENANTIAN panjang para penggemar setia One Piece atau yang akrab disapa Nakama akhirnya berakhir. Mulai 10 Maret 2026, One Piece Live Action Season 2 resmi mengudara secara global di platform streaming Netflix. Musim terbaru yang diberi subjudul "Into the Grand Line" ini menjanjikan petualangan yang lebih megah, musuh yang lebih kuat, dan emosi yang lebih mendalam.

Sinopsis One Piece Live Action Season 2: Memasuki Grand Line

Cerita dimulai tepat setelah peristiwa di Arlong Park. Monkey D. Luffy bersama kru Topi Jerami singgah di Loguetown, tempat eksekusi Raja Bajak Laut Gol D. Roger. Di sana, mereka harus berhadapan dengan Kapten Smoker, seorang perwira Angkatan Laut yang memiliki kekuatan buah iblis tipe Logia.

Setelah berhasil lolos dan melewati Reverse Mountain, kru Topi Jerami resmi memasuki Grand Line. Mereka kemudian terlibat dalam konflik besar yang melibatkan organisasi kriminal misterius bernama Baroque Works. Di tengah perjalanan, Luffy bertemu dengan Princess Vivi dari Kerajaan Alabasta yang sedang menyamar. Demi menolong Vivi, kru Topi Jerami harus singgah di berbagai pulau unik, termasuk Pulau Drum yang bersalju, tempat mereka mencari dokter untuk kru mereka.

Baca juga : Sinopsis One Piece Live Action Season 2, Petualangan Baru Luffy Menuju Grand Line

Daftar Karakter Baru dan Pemerannya

Salah satu daya tarik utama musim ini adalah munculnya karakter-karakter ikonik yang sangat dinantikan versi live action-nya:

Karakter Pemeran
Tony Tony Chopper Mikaela Hoover
Princess Vivi (Miss Wednesday) Charithra Chandran
Nico Robin (Miss All Sunday) Lera Abova
Crocodile (Mr. 0) Joe Manganiello
Smoker Callum Kerr
Dr. Kureha Katey Sagal

Link Nonton One Piece Live Action Season 2

Pastikan Anda menonton melalui kanal resmi untuk mendukung kreator dan mendapatkan kualitas tayangan terbaik. Seluruh 8 episode musim kedua sudah tersedia secara lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia.

Link Streaming Resmi:

Anda dapat menontonnya langsung di Netflix melalui tautan berikut: Nonton One Piece Live Action di Netflix

Untuk menikmati tayangan ini, pastikan Anda telah berlangganan paket Netflix. Di Indonesia, harga langganan dimulai dari Rp54.000 per bulan. Dengan menonton secara legal, Anda juga turut berkontribusi agar kelanjutan petualangan Luffy di Season 3 bisa segera diproduksi. (Z-4)



Editor : Reynaldi
