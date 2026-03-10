Sinopsis One Piece Live Action Season 2, Petualangan Baru Luffy Menuju Grand Line

One Piece Live Action Season 2(Doc IMDB)

MONKEY D. Luffy bersama kru Bajak Laut Topi Jerami bersiap memulai babak baru yang lebih menantang dalam One Piece Live Action Season 2. Setelah sukses mengamankan peta Grand Line dan mengalahkan Arlong di musim pertama, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji kini harus berhadapan dengan ganasnya lautan paling berbahaya di dunia.

Musim kedua ini akan mengadaptasi saga ikonis dari materi orisinal karya Eiichiro Oda, dimulai dari persinggahan di Loguetown hingga perjalanan menuju Kerajaan Alabasta. Fokus utama cerita terletak pada upaya kru Topi Jerami membantu Putri Vivi menyelamatkan negerinya dari konspirasi organisasi kriminal rahasia bernama Baroque Works.

Ancaman Organisasi Baroque Works

Perjalanan Luffy tidak akan mudah. Sejak memasuki Reverse Mountain, mereka sudah diincar oleh agen-agen Baroque Works. Organisasi ini dipimpin oleh salah satu Shichibukai, Sir Crocodile, yang memiliki kekuatan buah iblis tipe Logia, Suna Suna no Mi.

Baca juga : Daftar Pemeran Baru One Piece Live Action Season 2: Ada Joe Manganiello

Selain ancaman bajak laut dan pemburu bayaran, Luffy juga harus menghindar dari kejaran Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kapten Smoker. Smoker dikenal sebagai perwira yang belum pernah membiarkan satu pun bajak laut lolos dari tangannya di Loguetown.

Daftar Karakter Baru di One Piece Live Action Season 2

Musim kedua memperkenalkan jajaran karakter krusial yang akan memperluas semesta One Piece. Berikut adalah beberapa karakter penting yang muncul di musim ini:

1. Tony Tony Chopper

Dokter kapal masa depan Topi Jerami ini adalah seekor rusa kutub yang memakan buah iblis Hito Hito no Mi. Chopper akan ditemui Luffy saat kru singgah di Pulau Drum yang bersalju untuk mencari bantuan medis bagi Nami.

Baca juga : Jam Tayang One Piece Live Action Season 2 di Netflix Indonesia dan Daftar Episode Lengkap

2. Nefertari Vivi (Miss Wednesday)

Putri dari Kerajaan Alabasta yang menyusup ke dalam Baroque Works untuk mengungkap identitas pemimpinnya. Vivi akan menjadi sekutu kunci kru Topi Jerami sepanjang perjalanan mereka menuju Alabasta.

3. Nico Robin (Miss All Sunday)

Tangan kanan Sir Crocodile yang misterius. Robin memiliki kemampuan buah iblis Hana Hana no Mi yang memungkinkannya memunculkan anggota tubuh di mana saja. Kehadirannya memberikan nuansa teka-teki mengenai niat sebenarnya di balik Baroque Works.

4. Sir Crocodile (Mr. 0)

Antagonis utama musim kedua. Sebagai pemimpin Baroque Works, ia mencoba menguasai Alabasta demi mendapatkan senjata kuno yang tersembunyi. Kekuatannya sebagai pengguna buah iblis tipe Logia menjadi tantangan terbesar bagi Luffy.

5. Smoker dan Tashigi

Duo Angkatan Laut yang mengejar Luffy sejak dari Loguetown. Smoker memiliki kekuatan asap (Moku Moku no Mi), sementara Tashigi adalah ahli pedang yang memiliki dedikasi tinggi untuk mengumpulkan pedang-pedang legendaris dari tangan bajak laut.

6. Karakter Pendukung Lainnya

Selain nama-nama di atas, penonton juga akan diperkenalkan dengan tokoh penting lainnya seperti Dr. Kureha, Dr. Hiriluk, serta para agen Baroque Works seperti Mr. 3, Miss Goldenweek, Mr. 5, dan Miss Valentine yang masing-masing memiliki kekuatan buah iblis yang unik.

One Piece Live Action Season 2 diprediksi akan menyuguhkan aksi yang lebih megah dengan efek visual yang lebih tajam, mengingat skala pertempuran di Alabasta yang melibatkan ribuan pasukan dan kekuatan buah iblis yang lebih kompleks. (Z-4)