Daftar Pemeran Baru One Piece Live Action Season 2: Ada Joe Manganiello

One Piece Live Action Season 2(Dok.Netflix)

KEHADIRAN One Piece Live Action Season 2 di Netflix pada Maret 2026 ini membawa angin segar dengan deretan aktor papan atas yang bergabung dalam saga Grand Line. Setelah sukses dengan musim pertama, tantangan terbesar bagi showrunner Matt Owens adalah menghidupkan karakter-karakter ikonik dari Arc Arabasta dan Drum Island.

Berikut adalah profil dan daftar pemeran baru yang menjadi sorotan utama di musim kedua ini:

1. Joe Manganiello sebagai Sir Crocodile (Mr. 0)

Bintang True Blood dan Magic Mike, Joe Manganiello, resmi memerankan antagonis utama musim ini, Sir Crocodile. Dengan postur tubuh yang tegap dan suara yang berat, Manganiello dianggap sangat merepresentasikan karisma dingin pemimpin organisasi kriminal Baroque Works.

2. Lera Abova sebagai Nico Robin (Miss All Sunday)

Aktris dan model asal Rusia, Lera Abova, dipercaya memerankan Nico Robin atau Miss All Sunday. Penampilannya yang misterius dan elegan dinilai sangat cocok dengan karakter Robin yang cerdas namun menyimpan masa lalu kelam. Kehadirannya di Season 2 menjadi jembatan penting menuju konflik besar di masa depan.

3. Charithra Chandran sebagai Nefertari Vivi

Bintang Bridgerton, Charithra Chandran, mengambil peran krusial sebagai Nefertari Vivi (Miss Wednesday). Vivi adalah jantung dari emosi di musim kedua ini, di mana ia harus berjuang menyelamatkan kerajaannya dari ancaman kudeta.

Bagaimana Nasib Tony Tony Chopper? Salah satu pertanyaan terbesar fans adalah bagaimana wujud Chopper. Di Season 2, Netflix menggunakan teknologi perpaduan antara CGI mutakhir (seperti gaya Detective Pikachu) dengan praktikal prostetik untuk interaksi fisik. Pengisi suara Chopper tetap mempertahankan nuansa imut namun mampu memberikan kedalaman emosional saat masa lalu tragisnya bersama Dr. Hiriluk terungkap.

Tabel Daftar Pemeran Baru One Piece Season 2

Karakter Nama Aktor Peran Utama Sir Crocodile Joe Manganiello Pemimpin Baroque Works Nico Robin Lera Abova Wakil Presiden Baroque Works Nefertari Vivi Charithra Chandran Putri Kerajaan Arabasta Smoker Callum Kerr Kapten Angkatan Laut Tashigi Julia Rehwald Sersan Mayor Angkatan Laut

Penampilan Cameo dan Karakter Pendukung

Selain nama-nama di atas, musim kedua ini juga memperkenalkan aktor veteran seperti Katey Sagal sebagai Dr. Kureha dan Mark Harelik sebagai Dr. Hiriluk. Kehadiran mereka memberikan bobot dramatis pada Arc Drum Island yang dikenal sebagai salah satu bagian paling mengharukan dalam sejarah One Piece.

Dengan pemilihan cast yang sangat mendetail ini, Netflix tampaknya ingin memastikan bahwa One Piece Live Action tetap menjadi standar emas adaptasi anime ke dunia nyata.