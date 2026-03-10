Daftar Pemeran Baru One Piece Live Action Season 2: Ada Joe Manganiello

Headline
KEHADIRAN One Piece Live Action Season 2 di Netflix pada Maret 2026 ini membawa angin segar dengan deretan aktor papan atas yang bergabung dalam saga Grand Line. Setelah sukses dengan musim pertama, tantangan terbesar bagi showrunner Matt Owens adalah menghidupkan karakter-karakter ikonik dari Arc Arabasta dan Drum Island.
Berikut adalah profil dan daftar pemeran baru yang menjadi sorotan utama di musim kedua ini:
Bintang True Blood dan Magic Mike, Joe Manganiello, resmi memerankan antagonis utama musim ini, Sir Crocodile. Dengan postur tubuh yang tegap dan suara yang berat, Manganiello dianggap sangat merepresentasikan karisma dingin pemimpin organisasi kriminal Baroque Works.
Aktris dan model asal Rusia, Lera Abova, dipercaya memerankan Nico Robin atau Miss All Sunday. Penampilannya yang misterius dan elegan dinilai sangat cocok dengan karakter Robin yang cerdas namun menyimpan masa lalu kelam. Kehadirannya di Season 2 menjadi jembatan penting menuju konflik besar di masa depan.
Bintang Bridgerton, Charithra Chandran, mengambil peran krusial sebagai Nefertari Vivi (Miss Wednesday). Vivi adalah jantung dari emosi di musim kedua ini, di mana ia harus berjuang menyelamatkan kerajaannya dari ancaman kudeta.
Salah satu pertanyaan terbesar fans adalah bagaimana wujud Chopper. Di Season 2, Netflix menggunakan teknologi perpaduan antara CGI mutakhir (seperti gaya Detective Pikachu) dengan praktikal prostetik untuk interaksi fisik. Pengisi suara Chopper tetap mempertahankan nuansa imut namun mampu memberikan kedalaman emosional saat masa lalu tragisnya bersama Dr. Hiriluk terungkap.
Selain nama-nama di atas, musim kedua ini juga memperkenalkan aktor veteran seperti Katey Sagal sebagai Dr. Kureha dan Mark Harelik sebagai Dr. Hiriluk. Kehadiran mereka memberikan bobot dramatis pada Arc Drum Island yang dikenal sebagai salah satu bagian paling mengharukan dalam sejarah One Piece.
Dengan pemilihan cast yang sangat mendetail ini, Netflix tampaknya ingin memastikan bahwa One Piece Live Action tetap menjadi standar emas adaptasi anime ke dunia nyata.
Siapa pemeran Nico Robin di One Piece Live Action?
Pemeran Nico Robin adalah Lera Abova, seorang aktris dan model asal Rusia.
Apakah Chopper menggunakan CGI penuh?
Chopper menggunakan kombinasi CGI untuk ekspresi wajah dan prostetik untuk interaksi yang lebih nyata dengan aktor lain.
(H-4)
Cerita dimulai tepat setelah peristiwa di Arlong Park. Monkey D. Luffy bersama kru Topi Jerami singgah di Loguetown, tempat eksekusi Raja Bajak Laut Gol D. Roger.
Musim kedua ini akan mengadaptasi saga ikonis dari materi orisinal karya Eiichiro Oda, dimulai dari persinggahan di Loguetown hingga perjalanan menuju Kerajaan Alabasta.
Siap berlayar ke Grand Line? Cek jam tayang One Piece Live Action Season 2 di Netflix hari ini, daftar 8 episode lengkap, dan daftar pemeran barunya!
One Piece Live Action Season 2 dijadwalkan rilis secara global pada 10 Maret 2026 eksklusif di platform streaming Netflix.
Musim kedua ini mengusung tajuk resmi "One Piece: Into the Grand Line". Cerita akan dimulai tepat setelah kejadian di Arlong Park, di mana Luffy dan krunya singgah di Loguetown
