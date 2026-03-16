Andy Jurgensen Raih Oscar 2026 Kategori Penyuntingan Gambar Terbaik Lewat 'One Battle After Another'

PENYUNTING gambar Andy Jurgensen resmi memenangkan penghargaan Best Film Editing atau Penyuntingan Gambar Terbaik dalam ajang Academy Awards ke-98 yang berlangsung di Dolby Theatre, Hollywood, Minggu (15/3/2026) waktu setempat. Kemenangan ini diraih Jurgensen melalui karyanya dalam film aksi-komedi garapan sutradara Paul Thomas Anderson, One Battle After Another.

Ini merupakan nominasi sekaligus kemenangan pertama Jurgensen di ajang Oscar. Ia berhasil unggul atas sejumlah pesaing kuat, termasuk Stephen Mirrione (F1), Ronald Bronstein dan Josh Safdie (Marty Supreme), Olivier Bugge Coutté (Sentimental Value), serta Michael P. Shawver (Sinners).

Dewan juri Academy menilai teknik penyuntingan Jurgensen sangat krusial dalam menyatukan narasi film yang kompleks. Film One Battle After Another dikenal memiliki alur yang melompat lincah melintasi berbagai generasi, lanskap, dan genre, namun tetap mampu menjaga ketegangan serta ritme komedi yang tepat.

Dalam pidato kemenangannya, Jurgensen menyampaikan apresiasi kepada Paul Thomas Anderson atas kepercayaan yang diberikan selama proses produksi. Ia sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Anderson dalam film Licorice Pizza (2021), namun baru kali ini berhasil menembus nominasi dan membawa pulang piala emas.

"Kemenangan ini adalah hasil dari kolaborasi panjang dan kepercayaan untuk bereksperimen dengan struktur cerita yang tidak konvensional," ujar Jurgensen di atas panggung Dolby Theatre.

One Battle After Another merupakan adaptasi lepas dari novel Vineland karya Thomas Pynchon. Film ini menjadi salah satu pemenang besar di Oscar 2026, setelah sebelumnya mendominasi berbagai ajang penghargaan teknis seperti BAFTA dan Critics' Choice Awards. Selain kategori Penyuntingan Gambar Terbaik, film yang dibintangi Leonardo DiCaprio ini juga mengamankan kemenangan di kategori Skenario Adaptasi Terbaik bagi Paul Thomas Anderson dan Pemeran Pendukung Pria Terbaik bagi Sean Penn.

Kemenangan Jurgensen di kategori ini sekaligus mempertegas dominasi film produksi Warner Bros. Pictures tersebut dalam aspek teknis sinematografi dan pascaproduksi pada musim penghargaan tahun ini. (The Hollywood Reporter/Z-2)