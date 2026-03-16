F1: The Movie Bawa Pulang Piala Oscar atas Kategori Best Sound

FILM drama balap F1 The Movie garapan sutradara Joseph Kosinski resmi membawa pulang piala Oscar untuk kategori Tata Suara Terbaik (Best Sound) pada ajang Academy Awards ke-98 di Dolby Theatre, Hollywood. Kemenangan ini mengukuhkan dominasi teknis film yang dibintangi Brad Pitt tersebut dalam menghadirkan pengalaman balap paling imersif yang pernah ada di layar lebar.

Tim tata suara yang terdiri dari Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, dan Juan Peralta berhasil menjadi yang terbaik setelah bersaing ketat dengan jajaran film unggulan lainnya, antara lain ada Frankenstein, One Battle After Another, Sinners, dan Sirât.

Kemenangan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Sebelumnya, tim F1 telah menunjukkan taringnya dengan memenangkan penghargaan tertinggi dari Cinema Audio Society (CAS) untuk kategori Best Sound Mixing.

Autentisitas menjadi kunci utama, proses syuting yang dilakukan langsung di lintasan balap saat akhir pekan Grand Prix memberikan tekstur suara mesin yang sangat nyata, mulai dari lengkingan mesin di lintasan lurus hingga kesibukan mekanik di dalam pit.

Keterlibatan legenda F1, Lewis Hamilton, sebagai produser eksekutif juga memastikan setiap detail audio dalam film ini akurat secara teknis. Meskipun Hamilton tidak bisa hadir di seremoni karena harus fokus pada balapan Grand Prix China musim 2026, piala ini menjadi bukti keberhasilan visinya dalam membawa dunia balap ke level sinematik yang baru.

Selain meraih kemenangan di sektor suara, F1 juga menjadi salah satu raksasa di box office global dengan pendapatan melampaui US$633 juta (sekitar Rp10,7 triliun). Angka ini menjadikannya film dengan pendapatan tertinggi dalam karier Brad Pitt. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kualitas teknis yang luar biasa dapat menarik minat penonton arus utama sekaligus mendapatkan pengakuan tertinggi dari para anggota Academy.

Meskipun film ini harus bersaing dengan favorit Best Picture seperti Sinners dan One Battle After Another, kemenangan di kategori Best Sound membuktikan bahwa F1 tetap berada di "pole position" dalam hal kerajinan teknis dan inovasi audio. (Art Threat/Z-2)