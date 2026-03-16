Isak Tangis Barbra Streisand Kenang Robert Redford Lewat Lagu Ikonik di Oscar 2026

Barbra Streisand memberikan penghormatan emosional untuk mendiang Robert Redford di panggung Oscar 2026. (AFP)

PANGGUNG Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026 diselimuti suasana haru saat Barbra Streisand tampil untuk memberikan penghormatan khusus kepada mendiang Robert Redford. Enam bulan setelah kepergian sang aktor legendaris di usia 89 tahun, Streisand hadir di Dolby Theatre, Minggu (15/3), untuk mengenang sahabat sekaligus lawan mainnya dalam film klasik The Way We Were.

Mengenakan gaun hitam yang anggun dalam segmen In Memoriam, aktris berusia 83 tahun ini berbagi kenangan manis tentang cara Redford menggodanya selama puluhan tahun persahabatan mereka.

"Saya merindukannya sekarang lebih dari sebelumnya, bahkan cara dia suka menggoda saya," ungkap Barbra. "Dia biasa memanggil saya 'Babs'. Dan saya akan membalas, 'Bob, kau tahu, apakah saya terlihat seperti seorang Babs?' Namun cara dia mengucapkannya selalu membuat saya tertawa."

Barbra juga menceritakan momen percakapan telepon terakhir mereka yang menyentuh hati. Redford menutup pembicaraan dengan ungkapan kasih sayang yang mendalam. "Dia berkata, 'Babs, aku sangat mencintaimu, dan akan selalu begitu.' Saya membalasnya dengan, 'Saya juga mencintaimu,' dan saya menandatanganinya sebagai 'Babs'."

"Koboi Intelek" yang Visioner

Selain mengenang kedekatan personal, Barbra memuji pencapaian luar biasa Redford di luar dunia akting, mulai dari dedikasinya melindungi kebebasan pers dan lingkungan, hingga perannya mendirikan Sundance Institute.

"Dia adalah sosok yang penuh pemikiran dan berani," ujar Barbra. "Saya menyebutnya sebagai koboi intelek yang merintis jalannya sendiri."

Puncak emosi terjadi saat Barbra melantunkan lagu tema ikonik "The Way We Were". Lagu yang memenangkan Oscar pada tahun 1974 tersebut dibawakannya dengan penuh penghayatan, membawa penonton kembali ke masa keemasan kolaborasi mereka sebagai karakter Katie dan Hubbell.

Perjuangan di Balik Layar

Dalam memoarnya yang rilis tahun 2023, My Name Is Barbra, sang aktris mengungkapkan bahwa kerja sama legendaris mereka hampir tidak pernah terjadi. Robert Redford sempat menolak peran Hubbell berkali-kali karena merasa karakternya kurang berkembang.

Barbra dan sutradara Sydney Pollack harus berjuang keras mendatangkan penulis tambahan untuk memperkuat karakter tersebut hingga akhirnya Redford setuju. "Keraguan Bob memberikan pengaruh besar pada naskah dan akhirnya menghasilkan karakter yang lebih kaya dan menarik," tulis Barbra.

Meski keduanya memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang di dunia nyata, Redford yang sangat mencintai kuda dan Barbra yang memiliki alergi terhadap hewan tersebut, keduanya selalu berusaha saling memahami.

"Bob adalah sosok yang karismatik, cerdas, intens, selalu menarik, dan salah satu aktor terbaik yang pernah ada," pungkas Barbra dalam pesan perpisahannya untuk sang "Koboi Intelek". (Eonline/Z-2)