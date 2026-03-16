Serangan ke Andrie Yunus Alarm bagi Demokrasi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

Sarat Pesan Politik, “Mr. Nobody Against Putin" Raih Film Dokumenter Terbaik di Oscar 2026

Nadhira Izzati A
16/3/2026 08:44
Mr. Nobody Against Putin menjadi Film Dokumenter Terbaik pada ajang Academy Awards ke-98.(ABC)

KATEGORI Film Dokumenter Terbaik pada ajang Academy Awards ke-98 resmi jatuh kepada Mr. Nobody Against Putin. Film yang merekam realitas indoktrinasi di sekolah-sekolah Rusia ini berhasil membawa pulang piala Oscar setelah mengalahkan pesaing kuatnya, termasuk film favorit Netflix The Perfect Neighbor.

Kemenangan ini diraih oleh Pavel Talankin, seorang guru sekolah dasar asal Rusia yang kini hidup di pengasingan di Eropa, bersama sutradara pendamping asal Amerika, David Borenstein. 

Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan pola pemilih Academy dalam satu dekade terakhir yang sering kali memberikan penghargaan tertinggi bagi film-film yang kritis terhadap pemerintah Rusia, menyusul jejak Navalny (2023) dan 20 Days in Mariupol (2024).

Baca juga : Dokumenter "All the Empty Rooms" Raih Oscar 2026, Soroti Isu Kekerasan Senjata

Mr. Nobody Against Putin berpusat pada sosok Pavel Talankin sendiri, yang berperan sebagai guru sekaligus direktur kegiatan di sebuah sekolah kota kecil di Rusia. Dengan keberanian luar biasa, Talankin merekam bagaimana program propaganda dan patriotisme Vladimir Putin ditanamkan kepada anak-anak muda Rusia pasca-invasi ke Ukraina.

Talankin harus menyelundupkan rekaman-rekaman tersebut ke luar negeri sebelum akhirnya berkolaborasi dengan David Borenstein untuk merangkainya menjadi sebuah dokumenter utuh. 

Menariknya, film ini memiliki nada yang lebih ringan dan terkadang komikal, membuat gaya penyampaian Talankin sering kali disandingkan dengan pembuat film dokumenter legendaris, Michael Moore.

Meskipun sebelumnya telah memenangkan British Academy Film Award (BAFTA), kemenangan Mr. Nobody Against Putin di panggung Oscar tetap dianggap sebagai sebuah kejutan besar. Sebagian besar pengamat sebelumnya memprediksi The Perfect Neighbor karya Geeta Gandbhir sebagai pemenang utama.

Ketidakpastian ini semakin diperkuat karena penghargaan awal seperti Directors Guild dan Producers Guild jatuh kepada film-film yang bahkan tidak masuk dalam nominasi Oscar tahun ini. Selain mengalahkan The Perfect Neighbor, film ini juga unggul atas nomine lainnya seperti The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, dan Cutting Through Rocks. (Newsday/The Guardian/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
