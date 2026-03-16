Dokumenter "All the Empty Rooms" Raih Oscar 2026, Soroti Isu Kekerasan Senjata

FILM dokumenter pendek berjudul All the Empty Rooms resmi dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Best Documentary Short Film pada ajang Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026. Malam penganugerahan yang berlangsung di Dolby Theatre, Hollywood, Minggu (15/3/2026) waktu setempat, memberikan pengakuan tertinggi bagi film yang mengangkat isu sensitif mengenai dampak penembakan massal di Amerika Serikat.

Disutradarai oleh Joshua Seftel dan diproduksi bersama Conall Jones, All the Empty Rooms berhasil menyisihkan empat nominasi kuat lainnya dalam kategori yang sama. Kemenangan ini mempertegas posisi film tersebut sebagai salah satu karya dokumenter paling berpengaruh di tahun 2026, setelah sebelumnya memenangkan sejumlah penghargaan di festival film internasional dan didistribusikan secara global melalui platform Netflix.

Film berdurasi 33 menit ini mendokumentasikan proyek selama tujuh tahun yang dilakukan jurnalis Steve Hartman dan fotografer Lou Bopp. Fokus utama cerita terletak pada visual kamar tidur anak-anak yang menjadi korban penembakan sekolah di Uvalde, Texas, yang dibiarkan tetap utuh atau "membeku dalam waktu" oleh keluarga mereka. Narasi film dibangun melalui kesaksian para orang tua korban tanpa menggunakan narator tambahan, memberikan ruang bagi penonton untuk melihat dampak nyata dari kekerasan senjata melalui ruang-ruang kosong yang ditinggalkan.

Dalam pidato kemenangannya, Joshua Seftel menekankan statistik kekerasan senjata di Amerika Serikat bukan sekadar angka, melainkan kehilangan nyata bagi ribuan keluarga. Salah satu kutipan emosional yang menjadi sorotan dalam dokumenter tersebut menyatakan bahwa jika dunia bisa melihat langsung kamar-kamar kosong ini, maka persepsi terhadap keamanan anak-anak akan berubah total.

Secara teknis, All the Empty Rooms dinilai unggul karena pendekatan sinematografinya yang lugas dan objektif. Film ini tidak mengeksploitasi kesedihan secara berlebihan, melainkan menggunakan kekuatan visual detail kecil di dalam kamar, seperti mainan, pakaian, dan buku sekolah, untuk menyampaikan pesan advokasi yang kuat. Kemenangan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi mengenai keselamatan publik dan kebijakan pengendalian senjata api di tingkat global. (The Academy/Z-2)