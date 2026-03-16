Kategori Best Original Score Oscar 2026 Dimenangkan Ludwig Göransson Lewat 'Sinners' 

Komposer Ludwig Göransson sabet penghargaan Best Original Score dalam ajang Academy Awards ke-98 (AFP)

KOMPOSER Ludwig Göransson resmi dinobatkan sebagai pemenang kategori Best Original Score dalam ajang Academy Awards ke-98 yang digelar di Dolby Theatre, California, Minggu (15/3). Kemenangan ini diraih melalui komposisi musiknya untuk film horor Southern Gothic produksi Warner Bros., Sinners.

Keberhasilan ini memperpanjang catatan prestasi Göransson di panggung Oscar setelah sebelumnya memenangkan kategori serupa untuk Black Panther (2019) dan Oppenheimer (2024). Melalui Sinners, ia dinilai berhasil menciptakan identitas audio yang kuat bagi narasi film garapan sutradara Ryan Coogler tersebut.

Dalam proses kreatifnya, Göransson melakukan riset mendalam terhadap musik blues tahun 1930-an untuk mendukung latar waktu film yang mengambil era Jim Crow. Penggunaan instrumen autentik yang dipadukan dengan aransemen orkestra modern menjadi poin utama yang membawa kemenangan bagi komposer asal Swedia tersebut di hadapan para anggota Academy.

Baca juga : Sarat Pesan Politik, “Mr. Nobody Against Putin" Raih Film Dokumenter Terbaik di Oscar 2026

Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan dominasi Sinners di kategori teknis musik pada musim penghargaan 2026. Sebelum meraih piala Oscar, Göransson telah terlebih dahulu mengamankan trofi di ajang Golden Globes dan BAFTA. Konsistensi ini menjadikannya salah satu komposer paling produktif dan sukses di industri film Hollywood saat ini.

Pihak Warner Bros. menyambut baik pencapaian ini sebagai pengakuan atas kualitas produksi film Sinners. Film yang dibintangi Michael B. Jordan ini tidak hanya sukses secara komersial dengan pendapatan global mencapai $370 juta, tetapi juga diakui secara artistik melalui pencapaian skor musiknya.

Dengan perolehan piala ketiga ini, Ludwig Göransson kini masuk dalam jajaran elit komposer dunia yang mampu meraih tiga piala Oscar dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun. Prestasi ini sekaligus menjadi penutup yang kuat bagi perjalanan kampanye penghargaan film Sinners di awal tahun 2026. (The Hollywood Reporter/Z-2)