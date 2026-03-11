Apa Kemampuan Kei Tsukishima? Jadi Salah Satu Blocker Terhebat di Haikyuu!!

Headline
DALAM dunia anime Haikyuu!!, kekuatan fisik sering kali menjadi sorotan utama. Namun, Kei Tsukishima membuktikan bahwa kecerdasan dan ketenangan bisa menjadi senjata yang jauh lebih mematikan di atas lapangan voli. Sebagai Middle Blocker kelas satu di SMA Karasuno, Tsukishima berevolusi dari seorang pemain yang sinis menjadi "otak" di balik pertahanan total timnya.
Kemampuan utama yang membuat Kei Tsukishima begitu disegani adalah penguasaannya terhadap teknik Read Blocking. Berbeda dengan Guess Blocking yang mengandalkan insting atau tebakan, Read Blocking menuntut pemain untuk tetap memijak tanah hingga bola benar-benar dilepaskan oleh setter lawan.
Tsukishima tidak mudah tertipu oleh gerakan tipuan (feint) atau umpan cepat. Ia mengamati pergerakan bola dan tangan setter dengan sangat teliti sebelum memutuskan kapan dan di mana ia harus melompat. Strategi ini membuat pertahanan Karasuno menjadi jauh lebih terorganisir.
Tsukishima sering dijuluki sebagai pemain yang cerdas namun dingin. Di lapangan, sifat ini menjadi keuntungan besar. Ia mampu melakukan analisis instan terhadap pola serangan lawan. Beberapa poin kunci kecerdasannya meliputi:
Salah satu pencapaian terbesar Tsukishima adalah saat ia berhasil melakukan kill block terhadap smash keras Ushijima dari Shiratorizawa. Melalui kesabaran dan perhitungan yang matang, ia membuktikan bahwa sistem pertahanan yang disiplin bisa mengalahkan kekuatan mentah yang luar biasa.
Jika Shoyo Hinata adalah "Matahari" yang bersinar terang dan menarik perhatian, maka Tsukishima adalah "Bulan" yang tenang namun esensial. Ia menjadi penyeimbang serangan agresif Karasuno dengan pertahanan yang solid. Tanpa keberadaan Tsukishima, strategi serangan balik Karasuno tidak akan berjalan maksimal karena bola pertama sulit untuk diamankan.
Kei Tsukishima bukan sekadar pemain tinggi yang berdiri di depan net. Ia adalah arsitek pertahanan yang mengandalkan logika, observasi, dan kesabaran. Kemampuannya dalam Read Blocking menjadikannya salah satu Middle Blocker terbaik yang pernah ada dalam seri Haikyuu!!. (Z-4)
