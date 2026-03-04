Ini Alasan Hinata Shoyo Bermain Voli di Haikyuu!!

Hinata Shoyo(Doc IMDB)

BAGI para penggemar anime dan manga Haikyuu!!, sosok Hinata Shoyo adalah simbol determinasi tanpa batas. Meskipun memiliki tinggi badan di bawah rata-rata pemain voli pada umumnya, Hinata berhasil membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mendominasi lapangan. Namun, apa sebenarnya alasan mendasar yang membuat Hinata jatuh cinta pada olahraga ini? Bagaimana seorang bocah dari Yukigaoka bisa berakhir mengenakan jersey kebanggaan Tim Nasional Jepang?

Alasan Utama Hinata Shoyo Bermain Voli: Terpikat Sang Raksasa Kecil

Semua bermula dari sebuah kebetulan di depan toko elektronik. Saat masih duduk di bangku SMP, Hinata melihat tayangan pertandingan voli SMA Karasuno di televisi. Di sana, ia terpaku melihat sosok pemain yang dijuluki "Raksasa Kecil" (Little Giant).

Pemain tersebut memiliki postur tubuh pendek, namun mampu melompat sangat tinggi dan menembus blokade pemain lawan yang jauh lebih besar. Momen ini menjadi titik balik hidup Hinata. Ia melihat sebuah harapan bahwa ia bisa melakukan hal yang sama. Sejak saat itu, alasan Hinata bermain voli adalah untuk menjadi "Raksasa Kecil" berikutnya.

Baca juga : Ini Alasan Hinata Shoyo Berlatih Voly Pantai di Haikyuu!!

Perjalanan Awal: Tragedi SMP dan Pertemuan dengan Kageyama

Langkah awal Hinata tidaklah mulus. Di SMP Yukigaoka, ia tidak memiliki klub voli putra yang layak. Pada turnamen pertamanya, Hinata dikalahkan secara telak oleh tim yang dipimpin oleh Kageyama Tobio. Kekalahan menyakitkan itu justru membakar semangatnya. Namun, takdir berkata lain; saat masuk SMA Karasuno, keduanya justru bertemu di tim yang sama dan dipaksa bekerja sama sebagai duet maut.

Mengapa Hinata Pergi ke Brazil?

Setelah lulus SMA, Hinata mengambil keputusan berani dengan pergi ke Brazil untuk bermain voli pantai. Alasan strategisnya adalah untuk mengasah kemampuan individual secara ekstrem. Di voli pantai, Hinata dipaksa untuk melakukan segalanya sendiri—bertahan, mengatur umpan, dan menyerang di medan pasir yang sulit. Pengalaman di Brazil inilah yang mengubahnya menjadi pemain "All-Rounder" yang komplet.

Puncak Karier: Menuju Tim Nasional Jepang

Sekembalinya dari Brazil, Hinata bergabung dengan klub profesional MSBY Black Jackals. Performa gemilangnya membawanya pada pencapaian tertinggi, yakni dipanggil memperkuat Tim Nasional Voli Jepang untuk ajang Olimpiade. Mengenakan nomor punggung 10, Hinata membuktikan bahwa ia bukan lagi sekadar pengejar bayangan, melainkan telah menjadi bintang voli dunia yang disegani. (Z-4)