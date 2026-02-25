Siapa Juara Turnamen Musim Semi Haikyuu!!? Bisa Kalahkan Bokuto di Final

Fukurodani Academy(Doc IMDB)

BAGI para penggemar serial anime Haikyuu!!, Turnamen Musim Semi (Spring High) atau Haruko adalah puncak dari segala perjuangan Hinata Shoyo dan Kageyama Tobio bersama SMA Karasuno. Pertanyaannya, setelah mengalahkan raksasa seperti Inarizaki dan rival abadi Nekoma, siapakah yang akhirnya mengangkat piala di tingkat nasional? Apakah SMA Karasuno, atau justru tim yang dipimpin oleh si "Burung Hantu" Bokuto Koutaro?

Mengenal Turnamen Musim Semi Haikyuu!! (Spring High National)

Turnamen Musim Semi adalah kompetisi bola voli tingkat SMA paling bergengsi di Jepang. Dalam semesta Haikyuu!!, turnamen ini diadakan di Tokyo Metropolitan Gymnasium dan mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh prefektur di Jepang.

Berbeda dengan turnamen Inter-High yang diadakan di musim panas, Spring High memiliki prestise yang lebih tinggi karena menjadi panggung terakhir bagi para siswa kelas 3 sebelum mereka lulus.

Baca juga : Ini Alasan Yu Nishinoya tidak Masuk Timnas Voli Jepang di Haikyuu!!

Daftar Sekolah Unggulan di Turnamen Musim Semi

Sebelum masuk ke jawaban siapa juaranya, kita perlu memetakan sekolah-sekolah "Monster" yang menjadi kandidat kuat juara saat itu:

Itachiyama Institute (Tokyo): Unggulan nomor satu di Jepang yang memiliki Ace terbaik, Sakusa Kiyoomi.

Unggulan nomor satu di Jepang yang memiliki terbaik, Sakusa Kiyoomi. Inarizaki High (Hyogo): Runner-up Inter-High yang diperkuat oleh si kembar Miya (Atsumu dan Osamu).

Runner-up Inter-High yang diperkuat oleh si kembar Miya (Atsumu dan Osamu). Kamomedai High (Nagano): Tim yang memiliki "Raksasa Kecil" masa kini, Hoshiumi Kourai.

Tim yang memiliki "Raksasa Kecil" masa kini, Hoshiumi Kourai. Fukurodani Academy (Tokyo): Tim yang dipimpin oleh salah satu dari lima Ace terbaik nasional, Bokuto Koutaro.

Tim yang dipimpin oleh salah satu dari lima terbaik nasional, Bokuto Koutaro. Shiratorizawa Academy (Miyagi): Meski kalah dari Karasuno di kualifikasi, mereka tetap menjadi standar kekuatan nasional.

Siapa yang Menjadi Juara Turnamen Musim Semi?

Banyak penonton anime yang mengira Karasuno akan menjadi juara. Namun, berdasarkan versi manga (sumber asli), perjalanan Karasuno terhenti di babak perempat final setelah kalah dramatis dari Kamomedai High.

Lantas, siapa yang melaju hingga final dan menjadi juara? Jawabannya adalah SMA Ichibayashi. Nama sekolah ini mungkin terdengar asing bagi penonton anime karena mereka tidak mendapatkan sorotan besar di awal cerita. Namun, SMA Ichibayashi adalah tim "pembunuh raksasa" yang sebenarnya di turnamen tersebut.

Baca juga : Tobio Kageyama vs Toru Oikawa, Siapa Setter Terkuat di Haikyuu!!?

Hasil Babak Final: Ichibayashi vs Fukurodani

Di babak final, SMA Ichibayashi berhadapan dengan Fukurodani Academy. Bokuto Koutaro yang sedang dalam performa terbaiknya (mode "God") berhasil membawa Fukurodani hingga partai puncak. Namun, SMA Ichibayashi berhasil meredam ledakan Bokuto dan menang dengan skor ketat, menjadikan mereka Juara Turnamen Musim Semi.

Fukurodani harus puas menjadi Runner-up nasional, sebuah pencapaian luar biasa bagi Bokuto dan kawan-kawannya di tahun terakhir mereka.

Meskipun Itachiyama adalah favorit juara, mereka tersingkir di babak perempat final karena cedera yang dialami setter utama mereka, Iizuna Tsukasa.

Mengapa SMA Ichibayashi Bisa Menang?

Meskipun detail pertandingannya tidak digambarkan secara penuh oleh Haruichi Furudate (sang kreator), Ichibayashi diketahui memiliki pertahanan dan mentalitas yang sangat stabil. Sebelum mengalahkan Fukurodani di final, mereka juga berhasil menumbangkan unggulan utama, Itachiyama Institute, di babak sebelumnya.