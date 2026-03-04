Begini Awal Pertemuan Kageyama dan Hinata di Haikyuu!!

Hinata Shoyo dan Kageyama(Doc IMDB)

DALAM dunia anime olahraga, rivalitas antara Shoyo Hinata dan Tobio Kageyama dari serial Haikyuu!! karya Haruichi Furudate dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Hubungan mereka bukan sekadar rekan setim, melainkan sinergi antara dua talenta yang saling membenci namun saling membutuhkan. Namun, bagaimana sebenarnya awal pertemuan Kageyama dan Hinata bermula?

Pertemuan Pertama di Turnamen SMP Yukigaoka vs Kitagawa Daiichi

Awal pertemuan Kageyama dan Hinata terjadi pada babak pertama turnamen bola voli tingkat SMP. Saat itu, Shoyo Hinata yang bertubuh mungil memimpin tim SMP Yukigaoka yang baru pertama kali mengikuti kompetisi resmi. Di sisi lain net, berdiri Tobio Kageyama, seorang setter jenius dari SMP Kitagawa Daiichi yang dikenal dengan julukan "King of the Court".

Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan telak bagi tim Hinata. Namun, momen krusial terjadi saat Kageyama meneriaki Hinata, mempertanyakan apa yang telah ia lakukan selama tiga tahun terakhir sehingga baru bisa bertanding sekarang. Hinata, dengan mata penuh tekad, membalas bahwa ia akan mengalahkan Kageyama di masa depan agar tetap bisa bertahan di lapangan. Pertemuan ini menanamkan rasa hormat sekaligus persaingan yang mendalam di hati keduanya.

Baca juga : Tobio Kageyama vs Toru Oikawa, Siapa Setter Terkuat di Haikyuu!!?

Kejutan di SMA Karasuno: Takdir yang Tak Terduga

Setelah lulus SMP, Hinata memilih masuk ke SMA Karasuno karena terinspirasi oleh sosok "Raksasa Kecil". Ia bertekad untuk berlatih keras demi mengalahkan Kageyama. Namun, betapa terkejutnya Hinata saat masuk ke sasana voli Karasuno dan menemukan Kageyama sudah ada di sana sebagai sesama siswa baru.

Rivalitas mereka awalnya menjadi kendala bagi tim. Mereka terus bertengkar dan tidak mau bekerja sama. Kapten Karasuno, Daichi Sawamura, bahkan harus mengambil tindakan tegas dengan melarang mereka bergabung dengan klub sampai mereka bisa membuktikan bahwa mereka mampu bekerja sama dalam sebuah pertandingan latihan.

Rivalitas sebagai Lawan dan Tim: Mengapa Mereka Unik?

Rivalitas Kageyama dan Hinata sangat menarik karena memiliki dua sisi yang kontras:

Baca juga : Ending Haikyuu!!: Deretan Pemain Hebat Timnas Jepang, Hadapi Brasil dengan Setter Oikawa

1. Rivalitas sebagai Lawan (Individu)

Secara individu, mereka selalu bersaing dalam hal apa pun, mulai dari siapa yang paling cepat sampai di sasana, siapa yang paling banyak melakukan spike, hingga skor ujian sekolah. Persaingan ini sangat sehat karena mencegah salah satu dari mereka merasa puas diri.

2. Rivalitas sebagai Tim (Sinergi)

Sebagai rekan setim, mereka menciptakan serangan yang dikenal sebagai "God-like Quick". Kageyama memberikan umpan dengan akurasi luar biasa ke titik di mana Hinata melompat, bahkan sebelum Hinata membuka matanya. Rivalitas ini membuat mereka saling menuntut kesempurnaan satu sama lain demi kemenangan tim.

Rivalitas Kageyama dan Hinata adalah representasi sempurna dari konsep "Mutualism Competition". Mereka tidak saling menjatuhkan, melainkan saling menarik ke atas untuk mencapai level yang tidak bisa mereka capai sendirian.

Awal pertemuan Kageyama dan Hinata di Haikyuu!! adalah fondasi dari seluruh cerita. Dari musuh yang saling meremehkan menjadi rekan setim yang tak terpisahkan, rivalitas mereka membuktikan bahwa perbedaan karakter bukanlah penghalang untuk mencapai tujuan yang sama: tetap berdiri di lapangan voli selama mungkin. (Z-4)