Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

Alasan Wakatoshi Ushijima Jadi Salah Satu Ace Terkuat di Haikyuu!!

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/3/2026 23:55
Alasan Wakatoshi Ushijima Jadi Salah Satu Ace Terkuat di Haikyuu!!
Wakatoshi Ushijima(Doc IMDB)

DALAM jagat anime Haikyuu!!, Wakatoshi Ushijima bukan sekadar karakter pendukung. Ia adalah standar emas bagi seorang Ace. Sebagai ujung tombak Akademi Shiratorizawa, Ushijima merepresentasikan filosofi bahwa kekuatan murni yang diasah secara konsisten dapat menghancurkan strategi serumit apa pun.

Analisis Kekuatan Wakatoshi Ushijima: Sang Meriam Kiri

Apa yang membuat Ushijima begitu spesial dibandingkan Ace lainnya seperti Kotaro Bokuto atau Asahi Azumane? Berikut adalah bedah kekuatannya:

1. Keuntungan Spiker Kidal (Southpaw)

Secara teknis, bola yang dipukul oleh pemain kidal memiliki rotasi yang berlawanan dengan pemain tangan kanan. Hal ini menciptakan efek "putaran tajam" yang membuat bola sering kali meleset dari lengan libero saat coba diterima. Di Haikyuu!!, kita melihat bagaimana Nishinoya Yuu harus beradaptasi keras hanya untuk sekadar menyentuh bola Ushijima.

2. Kekuatan Fisik Brutal

Ushijima tidak bermain dengan tipuan atau feint. Ia lebih suka menghancurkan blok lawan dengan tenaga mentah. Spike-nya dikenal mampu memukul mundur tangan blocker lawan, membuat bola tetap masuk ke area pertahanan musuh meski sudah terblokir.

3. Mentalitas "Kekuatan Adalah Keadilan"

Ushijima memiliki keyakinan teguh bahwa tim yang kuat adalah tim yang memiliki individu-individu hebat. Mentalitas ini membuatnya tidak pernah ragu di lapangan. Ia adalah tipe pemain yang akan terus meminta bola saat situasi kritis, memikul beban tim di pundaknya tanpa rasa takut.

Daftar Tim dan Pemain yang Menaklukkan Shiratorizawa

Sepanjang kariernya, Ushijima sangat jarang merasakan kekalahan. Namun, momen-momen kekalahannya justru menjadi titik balik penting dalam cerita:

Lawan Turnamen Faktor Kunci
SMA Karasuno Final Kualifikasi Miyagi Total Defense & Serangan Sinkronisasi
SMA Itachiyama Interhigh Nasional Pertahanan sempurna dan variasi serangan Sakusa

Meskipun Ushijima akhirnya mengalami kekalahan di tangan Karasuno, posisinya sebagai salah satu pemain terkuat tidak tergoyahkan. Di masa depan (era profesional), Ushijima terus berkembang dan bahkan bergabung dengan tim nasional Jepang, membuktikan bahwa kekalahan tersebut hanyalah batu loncatan untuk menjadi lebih kuat. (Z-4)



Editor : Reynaldi
