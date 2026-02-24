Tampil Selaras di BAFTA 2026, William dan Kate Tunjukkan Solidaritas Monarki di Tengah Skandal Andrew

Pangeran William dan Kate Middleton tampil selaras di BAFTA Film Awards pasca-penangkapan Andrew Mountbatten-Windsor. (Kensington Royal)

PANGERAN dan Putri Wales menunjukkan persatuan yang kuat saat menghadiri BAFTA Film Awards di Royal Festival Hall, London, Minggu malam. Penampilan ini menjadi kemunculan publik tingkat tinggi kedua bagi anggota senior Kerajaan Inggris sejak Andrew Mountbatten-Windsor ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan publik.

Pasangan ini tampil memukau dengan busana yang saling melengkapi. Kate mengenakan gaun Gucci dua warna dengan aksen ikat pinggang burgundy yang senada dengan jaket tuksedo beludru merah tua milik Pangeran William. Kehadiran mereka di karpet merah ini terjadi hanya beberapa hari setelah paman William, Andrew, menjadi anggota keluarga kerajaan pertama dalam sejarah modern yang ditangkap polisi.

Saya Butuh Ketenangan

Meski tampil anggun, suasana tegang masih terasa. Dalam rekaman di karpet merah, seorang hadirin terdengar bertanya dengan lantang apakah monarki sedang "dalam bahaya", namun pasangan Wales memilih terus berjalan tanpa komentar.

Ketegangan internal tampaknya sempat terucap oleh William. Berdasarkan laporan berbagai media Inggris termasuk BBC, saat ditanya apakah ia sudah menonton film nominasi "Hamnet", William mengaku kepada tamu lain:

"Saya harus berada dalam kondisi yang cukup tenang, dan saat ini saya tidak merasakannya."

Meskipun William dan Kate belum merilis pernyataan resmi terkait penangkapan Andrew, juru bicara istana awal bulan ini menyatakan bahwa mereka "sangat prihatin dengan pengungkapan yang terus berlanjut" mengenai hubungan Andrew dengan mendiang Jeffrey Epstein.

Tugas di Tengah Krisis

Kehadiran William di ajang ini merupakan bagian dari tugasnya sebagai Presiden British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Namun, momen ini menjadi istimewa karena merupakan kehadiran perdana mereka bersama sejak 2023, mengingat Kate sempat didiagnosis kanker pada tahun setelahnya.

Di sisi lain, Raja Charles III juga melakukan langkah mengejutkan dengan menghadiri London Fashion Week hanya beberapa jam setelah penangkapan saudaranya pada Kamis lalu. Sang Raja merilis pernyataan yang menegaskan bahwa keluarga kerajaan "akan terus menjalankan tugas dan pengabdian kami kepada Anda semua" di tengah krisis yang melanda.

Tradisi "Reuse" Kate Middleton

Sekali lagi, Kate Middleton menunjukkan keberpihakannya pada sustainable fashion. Gaun Gucci yang dikenakannya adalah busana lama yang pernah ia pakai pada acara di London tahun 2019. Ia melengkapi penampilannya dengan anting-anting koleksi kerajaan, hadiah dari mendiang Ibu Suri kepada Putri Elizabeth (kemudian menjadi Ratu Elizabeth II) saat pernikahannya tahun 1947.

Penampilan selaras yang jarang dilakukan pasangan Wales ini dianggap oleh banyak pengamat sebagai simbol kekuatan monarki. Di malam yang menobatkan film "One Battle After Another" sebagai Film Terbaik, William dan Kate berhasil menjaga sorotan tetap pada tugas dan dedikasi mereka, meskipun badai hukum sedang mengguncang keluarga besar kerajaan. (CNN/Z-2)