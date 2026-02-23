Intip Gaya Kate Middleton dan Prince William di BAFTA 2026

Kate Middleton dan Prince William di BAFTA 2026(tangkapan layar/kolase)

AJANG penghargaan film tertinggi di Inggris, BAFTA 2026, kembali menjadi panggung kemegahan bagi pasangan kerajaan, Kate Middleton dan Prince William. Hadir di Royal Festival Hall, London pada Minggu (22/2/2026), pasangan Prince dan Princess of Wales ini sukses mencuri perhatian dunia lewat koordinasi gaya yang romantis dan elegan.

Gaun Gucci Pink: Simbol Keanggunan dan Sustainability

Kate Middleton tampil mempesona dalam balutan gaun A-line dari rumah mode Gucci. Gaun tersebut memiliki gradasi warna raspberry dan rose pink yang lembut, dengan desain off-the-shoulder yang memberikan kesan feminin sekaligus berwibawa.

Yang menjadi sorotan utama para pengamat fashion adalah keputusan Kate untuk melakukan rewear. Gaun ini merupakan busana yang sama yang pernah ia kenakan saat menghadiri gala "100 Women in Finance" pada tahun 2019. Langkah ini dipuji sebagai bentuk konsistensi sang Putri dalam mendukung sustainable fashion di panggung global.

Detail Aksesori yang Mewah

Untuk melengkapi penampilannya, Kate memilih aksesori dengan nilai sejarah tinggi:

Perhiasan: Anting-anting chandelier Greville Diamond milik mendiang Ratu Elizabeth II dan gelang Art Deco Ratu Mary.

Anting-anting chandelier Greville Diamond milik mendiang Ratu Elizabeth II dan gelang Art Deco Ratu Mary. Ikat Pinggang: Velvet berwarna burgundy yang memberikan kontras tajam pada gaun pink-nya.

Velvet berwarna burgundy yang memberikan kontras tajam pada gaun pink-nya. Tas & Sepatu: Clutch beludru dari Prada dan sepatu platinum pumps dari Oscar de la Renta.

Prince William Tampil Berani dengan Velvet Burgundy

Tidak kalah dengan sang istri, Prince William yang menjabat sebagai Presiden BAFTA tampil modis dengan pilihan jaket beludru (*velvet*) berwarna burgundy dari Giorgio Armani. Pilihan warna ini sangat unik karena jarang terlihat dikenakan oleh anggota kerajaan pria di acara formal, namun berhasil menciptakan harmoni sempurna dengan detail busana Kate.

Elemen Detail Fashion Kate Middleton Detail Fashion Prince William Desainer Gucci (Custom Rewear) Giorgio Armani Warna Utama Raspberry & Rose Pink Burgundy & Black Material Chiffon & Velvet Velvet (Beludru)

Apa yang Menjadi Sorotan Publik?

Selain soal pakaian, ada beberapa hal yang menjadi bahan pembicaraan netizen dan media internasional terkait kehadiran mereka di BAFTA 2026:

Koordinasi Warna: Keserasian antara jaket William dan ikat pinggang Kate menunjukkan kekompakan pasangan ini yang sangat matang secara estetika. Gestur Protokol: Kate terlihat membawa tas tangannya di tangan kanan, sebuah detail kecil yang dianggap sebagai bentuk relaksasi dari protokol kaku kerajaan agar ia lebih mudah berinteraksi dengan para tamu. Penampilan Perdana: Ini adalah kemunculan bersama mereka yang paling glamor di tahun 2026, sekaligus menandai kembalinya Kate ke karpet merah BAFTA setelah absen di tahun sebelumnya.

Penampilan Kate Middleton dan Prince William di BAFTA 2026 membuktikan bahwa gaya kerajaan tidak selalu harus baru, namun harus memiliki makna. Dengan memadukan warisan perhiasan mahkota dan semangat keberlanjutan, mereka tetap menjadi standar tertinggi dalam mode karpet merah dunia.

BAFTA 2026 diselenggarakan di Royal Festival Hall, London, dengan Alan Cumming sebagai pembawa acara utama. Film "One Battle After Another" menjadi salah satu pemenang besar dalam malam penganugerahan tersebut. (Z-4)