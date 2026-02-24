Alasan Pangeran William Absen Nonton 'Hamnet' di Tengah Skandal Pangeran Andrew

Pangeran William mengaku sedang tidak dalam kondisi tenang untuk menonton film 'Hamnet'. (Kensington Royal)

PANGERAN William mengejutkan publik dengan pengakuan jujur mengenai kondisi emosionalnya saat ini. Di tengah gemerlap karpet merah BAFTA 2026, pewaris takhta Inggris tersebut mengungkapkan alasannya belum menyaksikan Hamnet, salah satu film paling emosional musim ini yang baru saja memenangkan kategori Film Inggris Terbaik.

Berbicara di Royal Festival Hall, London, pada Minggu (22/2), William mengaku sengaja menghindari film tersebut karena alasan psikologis. Keputusan ini muncul hanya tiga hari setelah penangkapan pamannya, Andrew Mountbatten-Windsor, terkait dugaan pelanggaran jabatan publik.

"Saya harus berada dalam kondisi yang cukup tenang, dan saat ini saya tidak merasakannya. Saya akan menyimpannya (untuk ditonton nanti)," ujar William jujur.

Baca juga : Pangeran William dan Kate Middleton Akhirnya Buka Suara Terkait Skandal Epstein

Strategi di Tengah Badai Skandal

Analis monarki menilai sikap William lebih dari sekadar urusan selera film. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas citra institusi di tengah kembali mencuatnya polemik Pangeran Andrew. Andrew, yang sebelumnya dicopot dari gelar militer dan tugas kerajaan akibat keterkaitannya dengan kasus Jeffrey Epstein, kembali menjadi beban reputasi bagi keluarga kerajaan.

Dalam konteks komunikasi krisis, membatasi eksposur pada acara publik yang emosional atau sensitif dianggap sebagai langkah defensif. William dinilai perlu menjaga jarak dari narasi publik yang dapat memperburuk situasi monarki, terutama setelah muncul pertanyaan tajam dari seorang hadirin di karpet merah mengenai apakah monarki sedang dalam bahaya.

Kontras dengan Kate Middleton

Berbeda dengan suaminya, Kate Middleton justru telah menyaksikan film garapan sutradara Chloé Zhao tersebut malam sebelumnya. Kate mengakui film yang mengisahkan duka keluarga William Shakespeare itu membuatnya sangat emosional.

Baca juga : Tampil Selaras di BAFTA 2026, William dan Kate Tunjukkan Solidaritas Monarki di Tengah Skandal Andrew

"Saya pikir itu ide yang buruk, sebenarnya. Akhirnya mata saya menjadi sangat bengkak," canda Kate merujuk pada matanya yang sembab karena menangis. "Film itu diambil dengan sangat indah. Musiknya juga, skor musiknya fantastis," tambahnya memuji film yang disebutnya sebagai presentasi duka antargenerasi tersebut.

Kate juga menyebutkan anak-anak mereka, George, Charlotte, dan Louis, mulai tertarik pada dunia film. Menurutnya, film menjadi sarana yang baik untuk memulai diskusi mendalam dengan anak-anak tentang berbagai hal sulit dalam hidup.

Meski pasangan Wales ini tampil anggun dan profesional, pengakuan William bahwa dirinya "sedang tidak tenang" menegaskan betapa besarnya tekanan yang saat ini membayangi internal Istana Buckingham di tengah siklus berita yang tidak menentu. (People/Buckingham Palace Statement on The Duke of York/UK High Court settlement filing/Giuffre v. Prince Andrew, YouGov UK Royal Family Favorability Survey/Royal Shakespeare Company Production Notes – Hamnet, Women’s Prize for Fiction Archive/Z-2)