Film Peraih 9 Nominasi Piala Oscar, Marty Supreme, Segera Tayang di Indonesia

Cuplikan adegan dari film Marty Supreme(MI/Dok. Film Marty Supreme)

FILM peraih sembilan nominasi Oscar 2026, Marty Supreme, segera hadir di layar bioskop tanah air. Dibawa oleh KlikFilm, film yang dibintangi peraih penghargaan aktor terbaik Golden Globe 2026 Timothee Chalamet itu dijadwalkan tayang mulai 25 Februari 2026.

Film Marty Supreme mengisahkan perjalanan Marty Mauser (Timothee Chalamet) , seorang pemuda ambisius dengan mimpi besar yang terus diremehkan oleh lingkungannya.

Terobsesi pada gagasan tentang kejayaan dan pengakuan, Marty mendorong dirinya melampaui batas moral, menghadapi kegagalan demi kegagalan, hingga harus berhadapan dengan konsekuensi yang semakin gelap. Sebuah potret intens tentang ambisi, obsesi, dan harga yang harus dibayar untuk meraih pengakuan.

Baca juga : Bukan Wajah Langganan, Ini Aktor dan Aktris yang Masuk Nominasi Piala Oscar Pertama di 2026

"Kami bangga dapat menghadirkan Marty Supreme di layar lebar Indonesia. Film ini bukan hanya prestasi sinematik yang luar biasa, tetapi juga kisah yang sangat relevan tentang ambisi, mimpi, dan konsekuensi pilihan hidup. Kami percaya penonton Indonesia akan merasakan pengalaman emosional yang kuat sekaligus mendapatkan refleksi mendalam dari perjalanan karakter Marty,” ujar Direktur KlikFilm, Frederica, dalam keterangan pers yang diterima, Senin (23/2).

Di balik layar, Josh Safdie duduk sebagai sutradara, berkolaborasi dengan penulis naskah Ronald Bronstein untuk menghadirkan kisah yang tajam, intens, dan emosional.

Baca juga : Cetak Rekor, Film Horor Sinners Borong 16 Nominasi Piala Oscar 2026

Film ini juga diperkuat jajaran pemain papan atas lain, termasuk Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator, serta Odessa A'zion.

Film ini menjadi kandidat kuat di berbagai ajang penghargaan dunia. Penampilan memukau Timothee Chalamet bahkan membawanya meraih penghargaan Aktor Terbaik di Golden Globe dan Critics Choice Awards (2026).

Selain itu, film ini dinominasikan dalam sembilan kategori Piala Oscar, termasuk Film Terbaik, Aktor Utama untuk Chalamet, serta Sutradara Terbaik untuk Josh Safdie.

Dengan reputasi global, prestasi penghargaan bergengsi, serta jajaran talenta kelas dunia, Marty Supreme menjadi salah satu film paling dinantikan tahun ini. Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan kisah penuh intensitas ini di bioskop Indonesia mulai 25 Februari 2026. (Z-1)