Ini 5 Drakor Thriller 2026 yang Wajib Anda Tonton!

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MEMASUKI awal 2026, pecinta drama Korea kembali dimanjakan dengan sederet judul baru yang mengusung genre misteri, thriller, dan psikologis.
Tahun ini tampaknya menjadi panggung bagi karakter-karakter kompleks, mulai dari sosiopat yang manipulatif hingga pengacara dengan konflik moral yang mendalam.
Jika Anda mencari tontonan yang memacu adrenalin dan menguras emosi, berikut adalah lima rekomendasi drakor misteri terbaru yang wajib masuk dalam daftar tontonan Anda.
Siapa sebenarnya Sarah Kim? Itulah pertanyaan besar yang menyelimuti drama orisinal Netflix ini.
Sarah Kim dikenal sebagai simbol kemewahan dan petinggi perusahaan ternama di Asia, namun sosoknya sangat misterius.
Setelah ia diidentifikasi sebagai korban pembunuhan, seorang polisi mulai menggali identitasnya dan menemukan fakta mengejutkan, yakni Sarah Kim memiliki banyak nama, pekerjaan, usia, dan latar belakang yang berbeda-beda.
Penyelidikan ini akan membawa penonton pada teka-teki identitas yang membingungkan. Anda bisa menonton The Art of Sarah di Netflix.
Bersiaplah untuk merasa geram saat menyaksikan kisah Park Tae-joong (Ji Chang-wook). Hidupnya yang jujur hancur seketika setelah ia difitnah melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman seumur hidup.
Di balik jeruji besi, ia menyadari bahwa dirinya hanyalah "kambing hitam" bagi dalang kejahatan yang sesungguhnya.
Drama ini semakin intens dengan kehadiran An Yo-han (D.O. EXO), seorang CEO perusahaan keamanan misterius yang terkait dengan kasus tersebut.
Kehadiran Lee Kwang-soo juga menambah warna pada jajaran cast drama yang penuh intrik ini. Anda bisa menonton The Manipulated di Disney+.
Menandai kembalinya aktris papan atas Lee Na-young ke layar kaca setelah hiatus selama tujuh tahun, Honour menjadi salah satu drama yang paling dinantikan.
Lee berperan sebagai Yoon Ra-young, pengacara bintang sekaligus selebritas media sosial dengan pengikut masif.
Ra-young dikenal sebagai pembela tangguh bagi korban perempuan di firma hukumnya. Namun, di balik citranya yang dipoles sempurna dan kemampuannya berbicara yang memukau, ia menyimpan disiplin diri yang kejam dan pergulatan batin yang mendalam. Anda bisa menonton Honour di Genie TV & ENA.
Drama ini mengeksplorasi batas tipis antara keadilan dan ego manusia. Berpusat pada Lee Woo-gyeom, seorang pembunuh berantai yang mahir di bidang medis.
Ia mengklaim memiliki obat universal untuk penyakit yang tidak tersembuhkan, namun dengan syarat bahwa satu nyawa harus dikorbankan untuk setiap pengobatan.
Konflik memuncak saat seorang pengacara (Sung Dong-il) berusaha melindunginya demi menyelamatkan putrinya yang sakit, sementara seorang jaksa ambisius berusaha keras menjatuhkan hukuman mati demi membuktikan kemampuannya. Anda bisa menonton Bloody Flower di Disney+.
Meski judulnya terdengar romantis, Dear X jauh dari kata manis. Dibintangi oleh Kim You-jung sebagai Baek Ah-jin, cerita ini mengikuti perjalanan seorang sosiopat yang tumbuh di lingkungan penuh akan kekerasan.
Ah-jin belajar memanipulasi orang di sekitarnya demi mencapai puncak karier sebagai aktris.
Ia didampingi Yoon Jun-seo dan Kim Jae-oh, yang perlahan mulai menyadari sisi kejam di balik wajah cantiknya.
Drama yang tayang perdana di akhir 2025 ini masih menjadi perbincangan hangat di awal 2026. Anda bisa menonton Dear X di HBO Max. (Women's Weekly, The Korea Times/Z-1)
Trauma itu tidak hanya diterima oleh penyintas, tetapi lingkungan di sekitarnya. Trauma tersebut seringkali dipendam dan tidak ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari.
KULINER Korea atau K-Food kini telah menjadi salah satu sektor yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tidak lain karena beberapa faktor seperti kehadiran makanan di tayangan drakor.
Cari drakor kerajaan time travel selain Bon Appetit? Temukan 10 rekomendasi drakor epik dengan romansa dan petualangan lintas zaman. Wajib tonton!
Korea terbaru, Dear X.
AKTRIS Korea Selatan Jun Ji Hyun menjadi sorotan publik setelah ia membintangi drama Korea (drakor) terbaru berjudul Tempest. Drakor ini langsung mencuri sorotan publik pecinta K-drama
Kembalinya One Piece musim semi ini menandai transisi besar dalam narasi anime garapan Eiichiro Oda tersebut.
Serial drama Korea bergenre thriller romantis Siren's Kiss menjanjikan perpaduan ketegangan psikologis yang intens dengan daya tarik emosional yang mematikan.
Konten dari Jepang, Korea, dan India kini telah bertransformasi menjadi kekuatan budaya yang signifikan dalam hiburan global.
Melalui dinamika hubungan antartokohnya, serial Melindungimu Selamanya mengajak penonton untuk melihat bahwa mencintai adalah sebuah keputusan.
Laura Moane mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mengambil peran di serial A dan Z: InsyaAllah Cinta didasari oleh ketertarikannya pada alur cerita yang ditawarkan.
Serial A dan Z: InsyaAllah Cinta hadir dengan narasi yang tidak sekadar mengulik asmara remaja, melainkan kisah cinta mendalam yang berakar dari sebuah tragedi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved