Ini 5 Drakor Thriller 2026 yang Wajib Anda Tonton!

Poster serial drama Korea The Art of Sarah(MI/Dok Netflix)

MEMASUKI awal 2026, pecinta drama Korea kembali dimanjakan dengan sederet judul baru yang mengusung genre misteri, thriller, dan psikologis.

Tahun ini tampaknya menjadi panggung bagi karakter-karakter kompleks, mulai dari sosiopat yang manipulatif hingga pengacara dengan konflik moral yang mendalam.

Jika Anda mencari tontonan yang memacu adrenalin dan menguras emosi, berikut adalah lima rekomendasi drakor misteri terbaru yang wajib masuk dalam daftar tontonan Anda.

Baca juga : Transformasi Tergelap Kim You-jung di Drakor Dear X

1. The Art of Sarah

Siapa sebenarnya Sarah Kim? Itulah pertanyaan besar yang menyelimuti drama orisinal Netflix ini.

Sarah Kim dikenal sebagai simbol kemewahan dan petinggi perusahaan ternama di Asia, namun sosoknya sangat misterius.

Baca juga : Serial Korea Parasyte: The Grey Tayang 5 April di Netflix

Setelah ia diidentifikasi sebagai korban pembunuhan, seorang polisi mulai menggali identitasnya dan menemukan fakta mengejutkan, yakni Sarah Kim memiliki banyak nama, pekerjaan, usia, dan latar belakang yang berbeda-beda.

Penyelidikan ini akan membawa penonton pada teka-teki identitas yang membingungkan. Anda bisa menonton The Art of Sarah di Netflix.

2. The Manipulated

Bersiaplah untuk merasa geram saat menyaksikan kisah Park Tae-joong (Ji Chang-wook). Hidupnya yang jujur hancur seketika setelah ia difitnah melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman seumur hidup.

Di balik jeruji besi, ia menyadari bahwa dirinya hanyalah "kambing hitam" bagi dalang kejahatan yang sesungguhnya.

Drama ini semakin intens dengan kehadiran An Yo-han (D.O. EXO), seorang CEO perusahaan keamanan misterius yang terkait dengan kasus tersebut.

Kehadiran Lee Kwang-soo juga menambah warna pada jajaran cast drama yang penuh intrik ini. Anda bisa menonton The Manipulated di Disney+.

3. Honour

Menandai kembalinya aktris papan atas Lee Na-young ke layar kaca setelah hiatus selama tujuh tahun, Honour menjadi salah satu drama yang paling dinantikan.

Lee berperan sebagai Yoon Ra-young, pengacara bintang sekaligus selebritas media sosial dengan pengikut masif.

Ra-young dikenal sebagai pembela tangguh bagi korban perempuan di firma hukumnya. Namun, di balik citranya yang dipoles sempurna dan kemampuannya berbicara yang memukau, ia menyimpan disiplin diri yang kejam dan pergulatan batin yang mendalam. Anda bisa menonton Honour di Genie TV & ENA.

4. Bloody Flower

Drama ini mengeksplorasi batas tipis antara keadilan dan ego manusia. Berpusat pada Lee Woo-gyeom, seorang pembunuh berantai yang mahir di bidang medis.

Ia mengklaim memiliki obat universal untuk penyakit yang tidak tersembuhkan, namun dengan syarat bahwa satu nyawa harus dikorbankan untuk setiap pengobatan.

Konflik memuncak saat seorang pengacara (Sung Dong-il) berusaha melindunginya demi menyelamatkan putrinya yang sakit, sementara seorang jaksa ambisius berusaha keras menjatuhkan hukuman mati demi membuktikan kemampuannya. Anda bisa menonton Bloody Flower di Disney+.

5. Dear X

Meski judulnya terdengar romantis, Dear X jauh dari kata manis. Dibintangi oleh Kim You-jung sebagai Baek Ah-jin, cerita ini mengikuti perjalanan seorang sosiopat yang tumbuh di lingkungan penuh akan kekerasan.

Ah-jin belajar memanipulasi orang di sekitarnya demi mencapai puncak karier sebagai aktris.

Ia didampingi Yoon Jun-seo dan Kim Jae-oh, yang perlahan mulai menyadari sisi kejam di balik wajah cantiknya.

Drama yang tayang perdana di akhir 2025 ini masih menjadi perbincangan hangat di awal 2026. Anda bisa menonton Dear X di HBO Max. (Women's Weekly, The Korea Times/Z-1)