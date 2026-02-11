Usung Narasi Kekacauan Batin, Unit Pop-Punk Malang Blind Phase Debut Lewat Single Static Mind

Blind Phase(MI/HO)

KANCAH musik kota Malang kembali melahirkan unit potensial baru. Blind Phase, sebuah kolektif pop-punk pendatang baru, resmi memperkenalkan diri ke industri musik melalui perilisan single perdana mereka yang bertajuk Static Mind. Lagu ini sekaligus menjadi pembuka dari rangkaian materi menuju EP (Extended Play) yang tengah mereka persiapkan.

Melalui Static Mind, Blind Phase mencoba memotret kondisi mental yang penuh kebisingan, sebuah situasi di mana pikiran terus berputar di antara fluktuasi emosi tanpa jeda.

Lagu ini menggambarkan perasaan terjebak dalam kekacauan batin, di mana kabar baik maupun buruk terasa sama-sama mengganggu.

Alih-alih menawarkan perlawanan, Blind Phase justru menekankan pentingnya proses penerimaan terhadap kekacauan tersebut sebagai bagian dari hidup yang perlu dipahami secara jujur.

Meski menyandang status sebagai band baru, Blind Phase diperkuat oleh nama-nama yang sudah tidak asing di skena musik Malang Raya. Formasi ini dihuni oleh Aldy sebagai vokalis (Costive, Dominance), Andrian pada gitar (Enamore, Hallway), Lilo pada gitar (The Polar Bears), Reyhan pada bass (Grey, Costive), serta Kelvin pada drum (Limbo).

Keberagaman latar belakang genre dari masing-masing personel, mulai dari hardcore hingga shoegaze, justru menjadi kekuatan utama. Perbedaan tersebut melebur menjadi identitas pop-punk yang solid, enerjik, namun tetap membawa sisi emosional yang kental.

Dari sisi produksi, Static Mind dikerjakan secara mandiri. Lagu ini ditulis oleh sang vokalis, Aldy, sementara urusan produksi hingga mixing dan mastering ditangani langsung oleh Lilo di W8 Project Studio miliknya. Proses rekaman sendiri telah dirampungkan sejak pertengahan Desember 2025 lalu.

Perilisan pada awal Februari 2026 ini menandai langkah awal perjalanan Blind Phase. Static Mind bukan sekadar perkenalan, melainkan fondasi cerita yang akan dikembangkan lebih jauh dalam format EP mendatang. Saat ini, single tersebut sudah dapat dinikmati di berbagai platform streaming digital. (Z-1)