Viu Umumkan Walid, Serial Thriller Religius Provokatif Kolaborasi Malaysia-Indonesia

SETELAH sukses memicu diskusi publik melalui serial Bidaah, tahun lalu, Viu kembali menghadirkan karya orisinal terbaru yang berani dan intens.
Layanan streaming di bawah naungan PCCW ini resmi mengumumkan peluncuran Viu Original Walid (Heaven's Reign), sebuah drama thriller religius yang mengeksplorasi konflik antara iman, ambisi, dan kekuasaan.
Serial ini dijadwalkan tayang perdana di Viu mulai 26 Februari 2026.
Mengusung format 12 episode, Walid menjadi ajang reuni bagi duo kreatif di balik kesuksesan Bidaah, yaitu penulis Eirma Fatima dan sutradara Pali Yahya. Kolaborasi ini kembali diproduksi oleh Rumah Karya Citra.
Walid mengangkat premis yang provokatif tentang bagaimana keyakinan dapat menjadi alat dalam perebutan kekuasaan.
Cerita berfokus pada sosok Walid (diperankan oleh Faizal Hussein), mantan pemimpin sekte Jihad Ummah yang sempat melarikan diri dari hukum. Bersembunyi di pegunungan, ia mencoba membangun kembali pengaruhnya yang sempat runtuh.
Dalam upaya tersebut, Walid menjalin aliansi dengan Habiburrahman (Aqasha), seorang penceramah karismatik.
Namun, kemitraan ini terbukti rapuh karena Habiburrahman menyimpan ambisi pribadinya sendiri. Hubungan mereka segera berkembang menjadi pertarungan senyap untuk memperebutkan loyalitas pengikut dan kendali atas ajaran yang mereka sampaikan.
Konflik semakin tajam dengan kehadiran Ummi Hafizah (Marisa Yasmin), istri Walid yang terasing.
Ia bertekad merebut kembali hati para pengikut dan meluruskan apa yang ia yakini sebagai iman sejati.
Di sisi lain, Ustaz Fateh (Dato' A. Tamimi Siregar), mentor lama Walid, menempuh perjalanan jauh dari Kairo untuk mencoba menyelamatkan muridnya dari jalan penyesatan.
Pertemuan karakter-karakter ini menjanjikan konfrontasi emosional tentang ego, penyesalan, dan pencarian penebusan.
Salah satu daya tarik utama dari Walid adalah jajaran pemeran lintas negara yang memperkuat hubungan industri kreatif Malaysia dan Indonesia.
Selain aktor watak Faizal Hussein dan Aqasha, serial ini turut menghadirkan bintang asal Indonesia, Olla Ramlan, yang memerankan karakter Raras Kartika.
Kehadiran nama-nama besar seperti Vanidah Imran (Ummi Rabiatul) dan aktor senior Dato' A. Tamimi Siregar semakin mempertegas komitmen Viu dalam menghadirkan konten lokal yang autentik namun memiliki kualitas produksi kelas dunia.
Episode terbaru Walid akan dirilis secara eksklusif setiap Kamis dan Jumat mulai akhir Februari mendatang di aplikasi Viu dan situs resmi mereka. (Z-1)
