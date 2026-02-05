Sentuhan Magis Cakra Khan dalam Duet Abadi Bersama Mendiang Chrisye

Headline
INDUSTRI musik Indonesia kembali menyaksikan sebuah kolaborasi monumental yang melintasi dimensi waktu. Penyanyi solo Cakra Khan secara resmi merilis versi terbaru dari lagu legendaris Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Proyek ini menjadi sangat istimewa karena Cakra berkesempatan "berduet" langsung dengan rekaman vokal asli sang maestro, mendiang Chrisye.
Bagi Cakra Khan, proyek kolaborasi ini bukan sekadar pekerjaan profesional biasa, melainkan salah satu pencapaian tertinggi dalam perjalanan kariernya. Ia memandang sosok Chrisye sebagai inspirasi besar yang karya-karyanya tetap hidup dan relevan bagi lintas generasi.
“Chrisye salah satu penyanyi yang karyanya sampai sekarang sering saya dengarkan. Dan saya memilih lagu ini karena maknanya super dalam. Jadi memang sesimpel kayak apapun yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan,” ungkap Cakra Khan saat ditemui di Studio MyMusic Records, Jakarta, Rabu (4/2).
Dalam versi teranyarnya, lagu ini mendapatkan sentuhan aransemen yang lebih modern. Namun, Cakra menegaskan bahwa dirinya sangat berhati-hati agar tidak merusak pondasi asli lagu yang sudah melekat di hati pendengar. Perubahan dilakukan secara organik untuk menyesuaikan format dari lagu solo menjadi sebuah duet.
“Kalau yang ngebedain ada beberapa melodi yang tidak diganti tapi ditambah sedikit karena kan ini lagu solo jadi lagu duet. Jadi memang aransemennya agak sedikit berbeda terus parting-nya pun agak sedikit berbeda tapi dalam satu tujuan yang sama akhirnya,” jelas pelantun lagu Harus Terpisah tersebut.
Proses produksi lagu ini meninggalkan kesan mendalam bagi Cakra. Ia mengaku sempat didera rasa tidak percaya diri saat pertama kali berhadapan dengan vokal asli Chrisye yang direkam pada era 1990-an. Kesakralan vokal mendiang sempat membuatnya terdiam di dalam studio.
“Saya waktu itu di studio mendengarkan suara mendiang Chrisye tanpa musik, suaranya saja, merindingnya luar biasa. Saya masuk ke ruangan rekaman itu termasuk paling lama karena saya berusaha untuk bisa masuk ke lagu yang sudah legend, yang sudah dibawakan oleh Mas Chrisye tanpa mengganggu esensi nyawa ruh dari lagu tersebut,” tuturnya dengan nada emosional.
Kejutan tidak hanya berhenti di audio. Video musik lagu ini digarap oleh sutradara kenamaan Rizal Mantovani.
Dengan bantuan teknologi terkini, Rizal berhasil menyatukan Cakra Khan dan Chrisye dalam satu bingkai visual. Inovasi ini memberikan pengalaman emosional baru bagi penonton, seolah-olah kedua musisi hebat ini memang sedang bernyanyi bersama di satu panggung.
Kolaborasi emosional dalam lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata ini sudah dapat dinikmati oleh para penikmat musik mulai 4 Februari 2026 melalui berbagai platform musik digital serta kanal YouTube resmi Musica Studios. (Ant/Z-1)
