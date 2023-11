Peach Luffe Rilis Single Quite Like You

MUSISI berdarah Korea Selatan (Korsel), yang kini berbasis di Toronto, Peach Luffe, kembali dengan single terbarunya yang berjudul Quite Like You. Tentang lagu barunya, ia menjelaskan, "Aku selalu merasa sulit membuka diri kepada orang lain. Namun itu semua berubah pada akhirnya ketika aku menemukan seseorang yang bisa membuatku ingin membagikan segala macam hal yang aku rasakan. Dari apa yang membawakan rasa kebahagiaan untukku sampai hal-hal yang bisa membuatku sedih, dan tentunya segala kekuranganku. Tetapi aku juga memiliki sebuah ketakutan di mana jika aku terlalu terbuka dengan seseorang, apakah aku akan menjadi beban untuk mereka dan apakah itu semua bisa hilang suatu saat nanti?" Proyek ini adalah visi dari Jong Lee, seorang pemain biola yang telah berlatih secara klasik yang lahir di Seoul, Korsel dan dibesarkan di Buffalo, New York, Amerika Serikat dan kini berbasis di Toronto, Kanada. Baca juga: Neck Deep Rilis Single dan Video Klip We Need More Bricks Dikenal lewat musik popnya yang dapat membuat orang terbuai dalam lamunan, Jong mengandalkan pengetahuan musik klasiknya untuk membangun soundscape yang pada akhirnya berhasil memikat pendengar musiknya. Nama panggung Peach Luffe terinspirasi dari kecintaannya pada manga One Piece, yang karakter utamanya bernama Luffy. Peach Luffe dimulai sebagai proyek solo yang lahir dari kamar tidur Lee selama masa pandemi dan secara perlahan berkembang menjadi sebuah proyek musik yang melibatkan banyak kolaborator, serta sahabat tercintanya yaitu kucingnya bernama Mango. Baca juga: Laufey Raih Nominasi Grammy Lewat Album Bewitched Sebagai seorang penulis lagu yang cukup produktif, Jong telah banyak mempesona pendengarnya dengan suara merdunya melalui serangkaian rilisannya dalam waktu kurang dari empat tahun ini. Dimulai dari EP pertamanya, Shimmer, yang dirilis pada 2020, lalu album perdananya pada 2022 berjudul Everything is Peachy, hingga empat EP lainnya. Peach Luffe telah mendapatkan dukungan dari beberapa kritikus musik dan tastemaker seperti CBC, Atwood Magazine, serta ditampilkan sebagai cover playlist .ORG oleh Spotify Asia. Spotify juga memilih Peach Luffe sebagai salah satu musisi yang ditampilkan pada billboard perayaan Asian Heritage Month di Dundas Square pada Mei 2023 lalu. Single miliknya yang berjudul Shimmer juga telah digunakan oleh banyak iklan-iklan Korea, sekaligus juga digunakan pada film Swearing Jar pada 2022 lalu. Peach Luffe juga dipastikan menjadi musisi yang akan tampil di SXSW 2024. Quite Like You dirilis setelah single bernuansa indie-pop miliknya, Say It Back, yang menampilkan vokal merdu milik Jong dan juga skill bermain biolanya yang kemudian dipadukan juga dengan instrumentasi lainnya yang akhirnya memberikan nuansa jazz di dalamnya. (RO/Z-1)

MUSISI berdarah Korea Selatan (Korsel), yang kini berbasis di Toronto, Peach Luffe, kembali dengan single terbarunya yang berjudul Quite Like You.

Tentang lagu barunya, ia menjelaskan, "Aku selalu merasa sulit membuka diri kepada orang lain. Namun itu semua berubah pada akhirnya ketika aku menemukan seseorang yang bisa membuatku ingin membagikan segala macam hal yang aku rasakan. Dari apa yang membawakan rasa kebahagiaan untukku sampai hal-hal yang bisa membuatku sedih, dan tentunya segala kekuranganku. Tetapi aku juga memiliki sebuah ketakutan di mana jika aku terlalu terbuka dengan seseorang, apakah aku akan menjadi beban untuk mereka dan apakah itu semua bisa hilang suatu saat nanti?"

Proyek ini adalah visi dari Jong Lee, seorang pemain biola yang telah berlatih secara klasik yang lahir di Seoul, Korsel dan dibesarkan di Buffalo, New York, Amerika Serikat dan kini berbasis di Toronto, Kanada.

Dikenal lewat musik popnya yang dapat membuat orang terbuai dalam lamunan, Jong mengandalkan pengetahuan musik klasiknya untuk membangun soundscape yang pada akhirnya berhasil memikat pendengar musiknya.

Nama panggung Peach Luffe terinspirasi dari kecintaannya pada manga One Piece, yang karakter utamanya bernama Luffy.

Peach Luffe dimulai sebagai proyek solo yang lahir dari kamar tidur Lee selama masa pandemi dan secara perlahan berkembang menjadi sebuah proyek musik yang melibatkan banyak kolaborator, serta sahabat tercintanya yaitu kucingnya bernama Mango.

Sebagai seorang penulis lagu yang cukup produktif, Jong telah banyak mempesona pendengarnya dengan suara merdunya melalui serangkaian rilisannya dalam waktu kurang dari empat tahun ini.

Dimulai dari EP pertamanya, Shimmer, yang dirilis pada 2020, lalu album perdananya pada 2022 berjudul Everything is Peachy, hingga empat EP lainnya.

Peach Luffe telah mendapatkan dukungan dari beberapa kritikus musik dan tastemaker seperti CBC, Atwood Magazine, serta ditampilkan sebagai cover playlist .ORG oleh Spotify Asia.

Spotify juga memilih Peach Luffe sebagai salah satu musisi yang ditampilkan pada billboard perayaan Asian Heritage Month di Dundas Square pada Mei 2023 lalu.

Single miliknya yang berjudul Shimmer juga telah digunakan oleh banyak iklan-iklan Korea, sekaligus juga digunakan pada film Swearing Jar pada 2022 lalu.

Peach Luffe juga dipastikan menjadi musisi yang akan tampil di SXSW 2024.

Quite Like You dirilis setelah single bernuansa indie-pop miliknya, Say It Back, yang menampilkan vokal merdu milik Jong dan juga skill bermain biolanya yang kemudian dipadukan juga dengan instrumentasi lainnya yang akhirnya memberikan nuansa jazz di dalamnya. (RO/Z-1)