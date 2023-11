Neck Deep Rilis Single dan Video Klip We Need More Bricks

BAND rock asal Inggris, Neck Deep, telah membagikan single terbaru mereka, We Need More Bricks dari album self-titled mendatang mereka Neck Deep, yang akan dirilis melalui Hopeless Records. Sebagai lagu anthem yang penuh inspirasi dan juga bermuatan politik, We Need More Bricks hadir dengan bagian instrumental yang eksplosif dan juga lirik yang dapat memprovokasi pikiran. Neck Deep berharap lagu ini dapat memotivasi pendengarnya untuk memperjuangkan kebenaran. "We Need More Bricks adalah lagu yang mewakilkan Neck Deep dalam kondisi politik terbaik kita," kata sang vokalis Ben Barlow. Baca juga: Neck Deep akan Rilis Album pada 19 Januari Mendatang "Lagu ini menyentuh segala hal dari mulai monarki, proses imigrasi, hukuman kepada para pendemo, sampai perang sengketa internasional. Kita kini sedang berada di sebuah persimpangan dalam zeitgeist di mana batu bata yang biasanya digunakan untuk membangun sesuatu, bisa juga digunakan untuk merusak sesuatu. Aku mengajak para punk dan mereka yang ingin membuat perbedaan untuk melakukannya. Selain menjadi lagu politik dari kami yang paling tajam hingga saat ini, lagu ini juga menampilkan salah satu riff dan juga breakdown yang pernah kami tulis bersama. Bisa digunakan sebagai lagu panggilan moshing ketika dibawakan secara langsung, kedepannya aku juga berharap lagu ini juga bisa membuat para pendengarnya berpikir tentang peran mereka di dunia ini, dan untuk bisa bersuara, bertindak untuk menegakkan kebenaran di tengah banyak ketidakadilan yang dihadapi dunia saat ini. Aku sangat menantikan kesempatan untuk memainkan lagu ini secara langsung dan juga lagu lain dalam album mendatang ini. Jika lagu ini tidak membuat kalian tergerak, mungkin musik Jason Derulo lebih cocok dengan selera kalian," paparnya. Baru-baru ini, Neck Deep mengumumkan bahwa album self-titled terbaru mereka akan dirilis pada 19 Januari 2024. Album tersebut turut menampilkan We Need More Bricks dan juga beberapa single terbaru mereka belakangan ini seperti It Won't Be Like This Forever dan Take Me with You. Album baru ini mencakup segala hal yang telah Neck Deep raih selama karier mereka, namun sebelas kali lebih baik. Baca juga: Neck Deep Rilis Single dan Video Take Me With You It Won't Be Like This Forever, baru-baru ini, juga telah ditambahkan ke rotasi lagu di stasiun radio Triple J Australia, yang sekaligus menandakan pertama kalinya lagu dari band ini dimainkan di stasiun tersebut. Pemberitaan album dan single lainnya dari Neck Deep juga telah diliput di berbagai media seperti Rolling Stone, Grammy.com, Alternative Press, The Noice, New Noise Magazine, dan masih banyak outlet ternama lainnya. Neck Deep akan menggelar tur di Amerika Serikat pada awal 2024 untuk merayakan perilisan album self-titled mereka. Tur tersebut akan ditemani oleh beberapa tamu istimewa seperti Drain, Bearings, dan Higher Power. Tur ini akan mengelilingi berbagai kota dan akan dimulai pada 25 Januari 2024 di Nashville dan dilanjutkan dengan mengunjungi Orlando, Seattle, Minneapolis, Boston, Brooklyn, dan lainnya, sebelum akhirnya ditutup di Chicago pada 25 Februari. Di tahun yang sama, Neck Deep juga akan tampil pada festival musik When We Were Young di Las Vegas, di mana mereka akan memainkan lagu-lagu dari album 'Life's Not Out To Get Out'. Neck Deep juga baru-baru ini mengumumkan sebuah headline show di Alexandra Palace yang legendaris – yang juga dikenal sebagai Ally Pally. Pertunjukkan tersebut akan diadakan pada 28 Maret 2024 dengan tamu istimewa Knuckle Puck dan Drain. (RO/Z-1)

