Patung Yesus Penebus Sambut Taylor Swift di Rio de Janeiro

SETELAH dilobi olah para Swifties, penggemar Taylor Swift, patung Yesus Penebus di Rio de Janeiro dinyalakan dengan berbagai pesan untuk menyambut konser musisi asal Amerika Serikat (AS) itu di kota di Brasil itu pada Sabtu (18/11) WIB. Saat para penggemar berat Swift berkumpul di lokasi patung tesebut di Gunung Corcovao, monumen raksasa itu menjadi gelap pada Jumat (17/11) WIB sebelum kemudian bersinar menampilkan kaos Junior Jewel, dari video klip sang penyanyi, You Belong With Me. "Selamat datang di Brasil," bunyi tulisan di patung itu dengan menampilkan 27 nama negara yang akan dan telah dikunjungi Swift dalam rangkaian konsernya, Eras Tour. Baca juga: Taylor Swift dan Travis Kelce Tunjukkan Romantisme setelah Eras Tour di Argentina Para Swifties pun kegirangan. "Saya akan menangis. Yang terpenting bagi saya adalah melihat dia, dia tersenyum, dan membuat dia bahagia," ujar Rafaela Martins Lopes, yang hadir langsung melihat Patung Yesus Penebus itu bersinar. Aksi itu terjadi setelah para Swifties meramaikan media sosial meminta agar sang penyanyi disambut dengan layak di Brasil. Baca juga: Lagu Taylor Swift, Cruel Summer, Puncaki Tangga Lagu Billboard Imam Katolik yang bertanggung jawab terhadap Patung Yesus Penebus, Omar Raposo, kemudian mengeluarkan tantangan kepada para Swifties lewat Instagram. Kumpulkan 300 ribu reais untuk amal maka dia akan menampilkan pesan khusus di patung kenamaan tersebut. Hasilnya luar biasa dengan para Swifties menyebabkan laman daring pengumpulan dana itu crash. Pada Jumat (17/11), kurang dari 24 jam kemudian, target itu terpenuhi. "Orang muda suka tantangan. Jadi, kami menyalurkan energi mereka untuk berbuat kebaikan," ungkap Raposo. Donasi yang dikumpulkan digunakan untuk membeli paket makanan yang akan dibagikan kepada para tunawisma di Rio de Janeiro sebagai bagian dari peringatan Hari Orang Miskin Sedunia, Minggu (19/11), inisiatif yang dimulai oleh Paus Fransiskus. (AFP/Z-1)

SETELAH dilobi olah para Swifties, penggemar Taylor Swift, patung Yesus Penebus di Rio de Janeiro dinyalakan dengan berbagai pesan untuk menyambut konser musisi asal Amerika Serikat (AS) itu di kota di Brasil itu pada Sabtu (18/11) WIB.

Saat para penggemar berat Swift berkumpul di lokasi patung tesebut di Gunung Corcovao, monumen raksasa itu menjadi gelap pada Jumat (17/11) WIB sebelum kemudian bersinar menampilkan kaos Junior Jewel, dari video klip sang penyanyi, You Belong With Me.

"Selamat datang di Brasil," bunyi tulisan di patung itu dengan menampilkan 27 nama negara yang akan dan telah dikunjungi Swift dalam rangkaian konsernya, Eras Tour.

Baca juga: Taylor Swift dan Travis Kelce Tunjukkan Romantisme setelah Eras Tour di Argentina

Para Swifties pun kegirangan.

"Saya akan menangis. Yang terpenting bagi saya adalah melihat dia, dia tersenyum, dan membuat dia bahagia," ujar Rafaela Martins Lopes, yang hadir langsung melihat Patung Yesus Penebus itu bersinar.

Aksi itu terjadi setelah para Swifties meramaikan media sosial meminta agar sang penyanyi disambut dengan layak di Brasil.

Baca juga: Lagu Taylor Swift, Cruel Summer, Puncaki Tangga Lagu Billboard

Imam Katolik yang bertanggung jawab terhadap Patung Yesus Penebus, Omar Raposo, kemudian mengeluarkan tantangan kepada para Swifties lewat Instagram. Kumpulkan 300 ribu reais untuk amal maka dia akan menampilkan pesan khusus di patung kenamaan tersebut.

Hasilnya luar biasa dengan para Swifties menyebabkan laman daring pengumpulan dana itu crash.

Pada Jumat (17/11), kurang dari 24 jam kemudian, target itu terpenuhi.

"Orang muda suka tantangan. Jadi, kami menyalurkan energi mereka untuk berbuat kebaikan," ungkap Raposo.

Donasi yang dikumpulkan digunakan untuk membeli paket makanan yang akan dibagikan kepada para tunawisma di Rio de Janeiro sebagai bagian dari peringatan Hari Orang Miskin Sedunia, Minggu (19/11), inisiatif yang dimulai oleh Paus Fransiskus. (AFP/Z-1)