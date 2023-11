Komang Antarkan Raim Laode Jadi Pencipta Lagu dan Artis Solo Terbaik

Kesuksesan lagu Komang telah membawa Raim Laode pada titik puncak musik Indonesia. Sebagai pencipta sekaligus penyanyi lagu tersebut, ia mendapatkan dua penghargaan dalam ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) ke-26. Ia mendapat piala untuk kategori Pencipta Lagu Pop Terbaik dan juga Artis Solo Pria Pop Terbaik. Dalam pidato kemenangannya, Raim mengatakan penghargaan tersebut membuktikan bahwa semua orang dapat mewujudkan mimpi. "Piala yang saya pegang ini saya peruntukkan kepada seluruh orang miskin yang ada pesisir Wakatobi. Saya persembahkan kepada seluruh orang miskin di pesisir seperti saya di seluruh penjuru Indonesia. Silakan bermimpi. Tidak ada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal," ujar Raim. Baca juga: Celine Dion Kembali Muncul di Depan Publik Ajang AMI Awards 2023 sendiri diselenggarakan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada kategori Pencipta Lagu Pop Terbaik, lagu Komang karya Raim berhasil mengungguli nominasi lain di antaranya Andmesh Kamaleng-Mahalini-Mohammed Kamga dengan Sial, Anindyo Baskoro-Arya Aditya Ramadhya-Ilman Ibrahim Isa dengan Badai Telah Berlalu, Dewa Lestari dengan Nyaman Tak Cukup, dan Mario G. Klau dengan Tak Segampang Itu. Baca juga: Nada dalam Lagu Yes or No Milik Jungkook BTS dan Daylight Taylor Swift Dianggap Sama, Kok Bisa? Sementara pada kategori Artis Solo Pria Pop Terbaik, Raim sukses menaklukkan Andmesh, Pamungkas, Stevan Pasaribu, dan Virgoun. "Apabila piala yang saya pegang ini belum cukup untuk buktikan kepada orang-orang Wakatobi bahwa tidak ada yang tidak mungkin, maka tahun depan saya harus menang lagi," tegas Raim. Sementara itu, dalam pidatonya keduanya, Raim memberikan penghargaan tertinggi untuk sosok orangtua yang telah mendukung setiap langkahnya. "Ada empat orang yang mau saya ucapkan terima kasih. Pertama ibu saya, kedua ibu saya, ketiga ibu saya, dan keempat almarhum bapak saya. Tidak ada sukses anakmu tanpa restumu. Terima kasih. Sampai ketemu tahun depan,” tandasnya. (Z-11)

Kesuksesan lagu Komang telah membawa Raim Laode pada titik puncak musik Indonesia. Sebagai pencipta sekaligus penyanyi lagu tersebut, ia mendapatkan dua penghargaan dalam ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) ke-26. Ia mendapat piala untuk kategori Pencipta Lagu Pop Terbaik dan juga Artis Solo Pria Pop Terbaik.

Dalam pidato kemenangannya, Raim mengatakan penghargaan tersebut membuktikan bahwa semua orang dapat mewujudkan mimpi.

"Piala yang saya pegang ini saya peruntukkan kepada seluruh orang miskin yang ada pesisir Wakatobi. Saya persembahkan kepada seluruh orang miskin di pesisir seperti saya di seluruh penjuru Indonesia. Silakan bermimpi. Tidak ada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal," ujar Raim.

Baca juga: Celine Dion Kembali Muncul di Depan Publik

Ajang AMI Awards 2023 sendiri diselenggarakan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada kategori Pencipta Lagu Pop Terbaik, lagu Komang karya Raim berhasil mengungguli nominasi lain di antaranya Andmesh Kamaleng-Mahalini-Mohammed Kamga dengan Sial, Anindyo Baskoro-Arya Aditya Ramadhya-Ilman Ibrahim Isa dengan Badai Telah Berlalu, Dewa Lestari dengan Nyaman Tak Cukup, dan Mario G. Klau dengan Tak Segampang Itu.

Baca juga: Nada dalam Lagu Yes or No Milik Jungkook BTS dan Daylight Taylor Swift Dianggap Sama, Kok Bisa?

Sementara pada kategori Artis Solo Pria Pop Terbaik, Raim sukses menaklukkan Andmesh, Pamungkas, Stevan Pasaribu, dan Virgoun.

"Apabila piala yang saya pegang ini belum cukup untuk buktikan kepada orang-orang Wakatobi bahwa tidak ada yang tidak mungkin, maka tahun depan saya harus menang lagi," tegas Raim.

Sementara itu, dalam pidatonya keduanya, Raim memberikan penghargaan tertinggi untuk sosok orangtua yang telah mendukung setiap langkahnya.

"Ada empat orang yang mau saya ucapkan terima kasih. Pertama ibu saya, kedua ibu saya, ketiga ibu saya, dan keempat almarhum bapak saya. Tidak ada sukses anakmu tanpa restumu. Terima kasih. Sampai ketemu tahun depan,” tandasnya. (Z-11)