Celine Dion Kembali Muncul di Depan Publik

KETIKA membuat penampilan publik pertamanya dalam tiga setengah tahun, Céline Dion melakukan sesuatu yang tak terduga, ia kembali bernyanyi. Seperti diketahui, Minggu lalu, penyanyi My Heart Will Go On yang berusia 55 tahun terlihat sangat bahagia ketika dia muncul dalam pertandingan hoki antara Vegas Golden Knights dan Montreal Canadiens.

Wakil presiden komunikasi hoki Chantal Machabée mengungkapkan bahwa Dion terlihat sangat bahagia setelah sebelumnya ia didiagnosis sindrom stiff person tahun lalu.

"Dia telah mengalami banyak hal, dan melihatnya seperti ini dan tersenyum serta sangat bahagia. itu luar biasa. Saya tahu dia memiliki hari-hari baik dan tidak begitu baik, tetapi ini adalah hari yang sangat baik, dan itu sangat menenangkan,” ucapnya.

Setelah kunjungan Dion ke tim Hoki, Machabee kemudian membagikan sejumlah foto kebersamaan dengan sang penyanyi melalui akun Instagram. Dion terlihat mengenakan rompi putih dengan kemeja coklat di dalamnya.

“Kami mendapat kunjungan yang indah di pertandingan Vegas kemarin. Terima kasih @celinedion atas kemurahan hati Anda. Seluruh tim sangat senang bertemu anda dan keluarga anda,” beber dia.

Dion mengungkapkan akhir tahun lalu bahwa dia didiagnosis menderita sindrom stiff-person, yang merupakan penyakit neurologis langka dan tak dapat disembuhkan yang dapat menyebabkan kejang otot yang mengganggu dan memengaruhi sistem saraf pusat, khususnya otak dan sumsum tulang belakang, menurut Stiff Person Syndrome Foundation.

Pasien dapat menjadi cacat, terikat kursi roda atau terbaring di tempat tidur, tidak dapat bekerja dan merawat diri sendiri. Adapun, penyakit neurologis dengan fitur autoimun ini dapat mencakup gejala seperti hiper-rigiditas, nyeri yang mengganggu, kecemasan kronis dan kejang otot begitu keras sehingga bisa melonggarkan sendi dan bahkan mematahkan tulang.

Pada bulan Mei, sumber yang dikutip oleh PEOPLE mengatakan bahwa Dion melakukan segala yang dia bisa untuk menjadi cukup sehat untuk tampil live lagi setelah membatalkan tanggal konsernya hingga April 2024.

"Menyayat hati bahwa dia harus membatalkan tur, tetapi dia menderita masalah mobilitas dan lainnya dari penyakit yang mengganggu kehidupan sehari-harinya," kata sumber tersebut.

"Dia melakukan segala yang dia bisa sambil bekerja sama dengan dokter karena dia ingin tampil," tambahnya.

"Dia tidak menyerah sama sekali. Dia berharap dapat mengendalikan semua masalah dengan penyakit ini sehingga bisa bernyanyi lagi,” lanjut sumber tersebut.

Habiskan Waktu bersama Anak

Sebelumnya, pada Oktober 2023, Dion telihat menikmati liburan bersama dengan putranya menyaksikan pertandingan tim hoki es di T-Mobile Arena, Sin City, Las Vegas, Amerika Serikat.

Pertandingan itu merupakan acara publik pertamanya sejak dirinya melawan penyakit langka tersebut. Dalam cuplikan yang diunggah secara daring, Dion bersama anak-anaknya menyambangi para pemain Kanada di ruang ganti mereka setelah pertandingan.

“Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan anda, itu adalah malam yang luar biasa. Tetaplah sehat, kuat, lakukan yang terbaik,” ucapnya. (Z-10)