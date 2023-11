Nada dalam Lagu Yes or No Milik Jungkook BTS dan Daylight Taylor Swift Dianggap Sama, Kok Bisa?

PARA penggemar musik di seluruh dunia mungkin sering menemukan kesamaan dalam nada atau elemen musik antara lagu-lagu yang berbeda. Kali ini, nada antara lagu Yes or No yang dinyanyikan oleh Jungkook BTS di album terbarunya Golden dan lagu Daylight yang dinyanyikan oleh Taylor Swift dianggap sama.

Beberapa penggemar musik dan penggemar kedua artis tersebut telah mencatat kemungkinan kesamaan nada dalam kedua lagu tersebut. Hal ini menciptakan diskusi dan spekulasi di berbagai platform media sosial. Meskipun keduanya adalah artis yang berbeda dan berasal dari genre musik yang berbeda, ada beberapa elemen dalam nada dianggap tampak serupa.

Kesamaan tersebut dianggap fokus pada bagian melodi dan nada tertentu dalam kedua lagu. Beberapa pendengar telah menunjukkan bahwa ada momen dalam lagu Yes or No Jungkook yang dianggap terdengar mirip dengan bagian lagu Daylight Taylor Swift.

Ini termasuk kemungkinan kesamaan dalam progresi akord dan melodi vokal. Berikut adalah bagian yang mirip dari dua lagu tersebut.

Yes or No - Jungkook BTS 0.16-0.22

And if it's better to bet on us, then I'll double down

And if we end up in bed and I put the covers out

And if I'm wrong, I'll just bury my head deep underground

Daylight - Taylor Swift 1.18-1.24

Maybe you ran with the wolves and refused to settle down

Maybe I've stormed out of every single room in this town

Penting untuk dicatat bahwa kesamaan nada antara lagu-lagu bisa bersifat subjektif dan tergantung pada pendengar. Kesamaan tersebut mungkin muncul secara kebetulan atau sebagai hasil dari inspirasi musik umum.

Hal ini umum terjadi dalam industri musik, di mana artis sering terinspirasi oleh karya-karya sebelumnya dan menciptakan musik mereka sendiri dengan referensi dan pengaruh yang beragam.

Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Jungkook, Taylor Swift, atau produser musik mereka terkait dengan kesamaan nada ini. Terkadang, para artis dan produser dapat memberikan klarifikasi atau menjelaskan unsur-unsur dalam musik mereka yang dapat memunculkan kesamaan.

Dalam dunia musik yang kaya dan beragam, kesamaan nada antara lagu-lagu dapat menjadi topik perdebatan yang menarik di kalangan penggemar. Namun, penting untuk mengambil pendekatan yang objektif dan terbuka terhadap inspirasi dan pengaruh dalam musik. (Z-10)