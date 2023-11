Spotify Hadirkan Golden di Berbagai Landmark Dunia Rayakan Album Debut Jung Kook

GOLDEN maknae dari grup idola K-Pop BTS, Jungkook, telah menggemparkan dunia melalui perilisan debut albumnya, Golden. Untuk merayakan dan menambah kemeriahan seputar perilisan yang sangat dinantikan ini, Spotify membawa para penggemar lebih dekat dengan sang superstar global dan musiknya melalui cara berbeda, mulai dari konten bonus eksklusif hingga takeover di salah satu landmark dunia yang viral.

Takeover Golden

Mengawali peluncuran album Golden, Spotify dan Jung Kook mewarnai salah satu ikon paling terkenal di New York dengan warna emas - hampir seluruhnya.

Seperti yang dipublikasikan di X, spanduk emas CGI yang indah membentang dari puncak Empire State Building untuk memperlihatkan judul album Golden. Perilisan ini disambut dengan ungkapan cinta untuk Jung Kook, yang memicu perbincangan global dari para penggemar dan pengikutnya yang penasaran.

Sementara itu, penggemar di seluruh dunia mendapatkan kejutan saat Golden mengambil alih billboard dalam bentuk animasi dan efek 3D, di kota-kota besar termasuk New York, Seoul, Tokyo, Manila, dan Bangkok.

Di Jakarta, ARMY dapat melihat tampilan yang memukau ini di billboard Ratu Plaza.

"Popularitas K-Pop telah berkembang pesat, melintasi batas-batas negara dan melampaui perbedaan bahasa dan budaya untuk menyatukan para penggemar dari seluruh penjuru dunia," ujar Spotify’s Head of Music South Korea Jungjoo Park.

“Di setiap perilisan, para penggemar telah menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Jung Kook di Spotify. Kami bangga dapat bersama-sama dengan mereka untuk merayakan pencapaian debut album solo Jung Kook yang begitu disukai , dan membantunya memperluas kehadirannya sebagai artis di kancah global,” lanjutnya.

Spotify juga telah meluncurkan konten bonus agar para penggemar dapat mengetahui lebih banyak tentang Jung Kook dan momen-momen Golden-nya.

Saksikan Jung Kook beristirahat dan bersantai di ruangan GOLDEN yang dibuat khusus untuknya, temukan resep bubur ramyeon buatannya, dan nikmati keseruannya saat ia melakukan tugas Payback Challenge dengan begitu enerjik melalui kanal YouTube K-Pop ON! dan video podcast.

Momen-momen Golden

Tidak dapat dipungkiri bahwa Jung Kook dapat membuat segala sesuatunya menjadi sangat sukses. Setelah single Seven (feat. Latto) menjadi lagu tercepat yang mencapai 1 miliar streams dalam sejarah Spotify, Jung Kook kembali meraih pencapaian luar biasa dengan Golden.

Pada 5 November, sepuluh dari 11 lagu dalam album ini masuk ke dalam tangga lagu Global Daily Top Songs di Spotify, dengan Seven (feat. Latto) masih menduduki posisi teratas di #1, dan title track Standing Next to You menyusul di posisi #2.

Memperoleh lebih dari 6,4 juta streaming di hari perilisannya, Standing Next to You menjadi lagu baru teratas di tangga lagu tersebut, dan sampai saat ini, Golden telah meraup lebih dari 2,32 miliar streaming Spotify - membuktikan kekuatan seorang popstar dalam memikat para pendengar di seluruh dunia.

"Album solo saya resmi dirilis. Inilah saatnya bagi saya untuk menunjukkan semua hal yang saya ciptakan saat bertumbuh bersama BTS. Saya bekerja sangat keras untuk album ini, dan kalian dapat menantikannya. Albumnya bagus, jadi dengarkanlah di Spotify," ujar Jung Kook di lokasi syuting K-Pop ON!.

Dalam pesan khusus untuk ARMY, ia berkata, "Terima kasih telah berada di samping saya. Saya juga akan selalu mendukung ARMY."

Menghubungkan Jungkook dengan dunia

Upaya Spotify yang terus-menerus dilakukan untuk menghubungkan Jung Kook dengan para pendengar di seluruh dunia mendapat respon yang luar biasa dari para penggemar, baik penggemar lama maupun baru.

Selain menyoroti rilisan sebelumnya dalam playlist seperti Today's Top Hits, K-Pop ON!, Lagi Viral, dan Hot Hits Indonesia, playlist This is Jung Kook memungkinkan para penggemar untuk menemukan dan menikmati diskografi kolektif dari perjalanan solonya.

Memulai debut solonya dengan merilis Seven, para penggemar juga telah dimanjakan dengan konten bonus di kanal K-Pop ON! YouTube dan video podcast. (RO/Z-1)