Jungkook BTS Hadir di Panggung iHeartRadio dengan Penampilan Live Standing Next To You

BANGTAN TV mengunggah penampilan live pertama Jungkook BTS dalam lagu Standing Next To You di panggung iHeartRadio ke saluran YouTube mereka, Minggu (5/11). Penampilan ini juga dilengkapi dengan pertunjukan beberapa lagu dari album debut solonya, Golden.

Ketika BigHit Entertainment mengunggah video penampilan Standing Next To You dan Seven, para penggemar terkesan oleh penampilan memukau dari Jungkook. Penggemar BTS, Army, memberikan pujian atas vokal live yang alami dan gerakan tari yang memukau. Bahkan ada penggemar yang mengklaim bahwa Jungkook berhasil mengalahkan seluruh industri musik.

Ketika penampilan Standing Next To You di iHeartRadio dimulai, Jungkook terlihat bergerak di sekitar panggung dan mengangkat mikrofonnya seperti gitar, selaras dengan musik instrumental yang dimainkan oleh band di panggung iHeart Radio. Penampilan idol ini semakin terasa dengan balutan jaket hitam dan kemeja putih, ditambah dengan celana jeans sobek yang memberikan penampilan kasual yang keren.

Jungkook juga mengambil momen untuk menari sebentar dan kemudian melanjutkan dengan koreografi yang rumit dari lagu utama Golden, yang ia lakukan dengan begitu lancar dan anggun sehingga membuat penggemar tercengang dan aktif berbagi komentarnya di media sosial.

Penampilan Jungkook ditutup dengan pose terkenal Michael Jackson, disambut oleh tepukan tangan meriah dari penggemar yang hadir di acara tersebut.

Setelah penampilan live Jungkook Seven dan Standing Next to You berakhir, media sosial diramaikan oleh cuitan penggemar yang memuji vokal, gerakan tari, penampilan visual, serta keselarasan yang begitu sempurna antara langkah-langkah tari dan vokal live yang dipersembahkannya.

Army pun tak segan untuk mengungkapkan pandangan mereka bahwa tidak ada yang mampu menandingi penampilan live seperti yang diberikan oleh Jungkook. Mereka menyebutnya sebagai seorang penyanyi kelas dunia. Beberapa juga mencatat dengan kagum bagaimana urat leher Jungkook menjadi terlihat saat dia menyanyikan deep like DNA, lirik dari lagu Standing Next To You. Penggemar tentu saja berharap untuk melihat lebih banyak penampilan live yang spektakuler dari sang golden maknae ini.

Album debut Golden berhasil mencapai prestasi besar dengan menjadi debut Spotify terbesar oleh seorang artis K-pop dan album solo yang berhasil menempatkan seluruh lagunya di dalam GLOBAL TOP 30. (Z-10)