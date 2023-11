Jungkook BTS Duduki Posisi ke-5 di Billboard Hot 100 dengan Lagu Standing Next To You

JUNGKOOK BTS kembali mengukir prestasi dengan mesuk dalam tangga lagu Billboard Hot 100 di posisi ke-5 lewat lagu terbarunya Standing Next To You. Pencapaian ini melengkapi catatan sukses Jungkook dengan lagu-lagu solo sebelumnya, Seven (feat. Latto) di posisi pertama dan 3D (feat. Jack Harlow) di posisi ke-5. Dengan catatan prestasi ini, Jungkook mencetak sejarah sebagai solois K-pop dengan jumlah lagu terbanyak yang mencapai posisi 10 teratas di Billboard Hot 100. Sebelumnya, ia setara dengan PSY yang memiliki dua lagu di posisi 10 teratas. Keberhasilan ini semakin menegaskan pengaruhnya yang signifikan di panggung musik global. Sementara itu, album Golden mencatat sejarah dengan debut spektakuler di posisi ke-2 di Billboard 200. Prestasi ini menjadi penjualan terbesar yang pernah dicapai oleh solois K-pop di Amerika Serikat. Baca juga: Penampilan Spektakuler Jungkook BTS Memukau Penonton di The Plaza Golden tak hanya berhasil mendominasi Billboard 200, melainkan juga memuncaki posisi pertama pada chart Top Album Sales Billboard, menjadikannya album terlaris selama seminggu di Amerika Serikat. Prestasi luar biasa Jungkook tidak berhenti di situ. Bersamaan dengan pencapaiannya di Billboard 200, ia kini berbagi rekor peringkat tertinggi dengan sesama anggota BTS, yakni Jimin, Suga, dan V, yang juga meraih posisi ke-2 di chart ini dalam tahun ini. Baca juga: Nada dalam Lagu Yes or No Milik Jungkook BTS dan Daylight Taylor Swift Dianggap Sama, Kok Bisa? Menurut Luminate (sebelumnya Nielsen Music), Golden mencatatkan total 210.200 unit album setara selama minggu yang berakhir pada 9 November. Angka tersebut mencakup 164.800 penjualan album tradisional dan 29.800 unit album setara streaming (SEA), setara dengan 41,59 juta aliran audio on-demand selama seminggu. Album ini juga meraih 15.600 unit album setara trek (TEA) dalam minggu pertamanya. Di tangga lagu Inggris yaitu Official Charts, Golden memecahkan rekor peringkat tertinggi solois Korea di Official Albums Chart. Album ini debut di posisi ke-3, menjadi album solois Korea dengan peringkat tertinggi sepanjang sejarah. Rekor sebelumnya dipegang oleh rekannya, Suga, yang pada tahun 2020 dengan mixtape D-2 mencapai posisi ke-7 di Official Albums Chart tiga tahun lalu. Sampai saat ini, belum ada album solois Korea lainnya yang berhasil masuk ke posisi 10 teratas di chart tersebut. Dengan langkah-langkah monumental ini, Jungkook sekali lagi membuktikan eksistensinya sebagai bintang musik yang tak terbantahkan dan memperluas pengaruh BTS di panggung global. (Z-10)

JUNGKOOK BTS kembali mengukir prestasi dengan mesuk dalam tangga lagu Billboard Hot 100 di posisi ke-5 lewat lagu terbarunya Standing Next To You. Pencapaian ini melengkapi catatan sukses Jungkook dengan lagu-lagu solo sebelumnya, Seven (feat. Latto) di posisi pertama dan 3D (feat. Jack Harlow) di posisi ke-5.

Dengan catatan prestasi ini, Jungkook mencetak sejarah sebagai solois K-pop dengan jumlah lagu terbanyak yang mencapai posisi 10 teratas di Billboard Hot 100. Sebelumnya, ia setara dengan PSY yang memiliki dua lagu di posisi 10 teratas. Keberhasilan ini semakin menegaskan pengaruhnya yang signifikan di panggung musik global.

Sementara itu, album Golden mencatat sejarah dengan debut spektakuler di posisi ke-2 di Billboard 200. Prestasi ini menjadi penjualan terbesar yang pernah dicapai oleh solois K-pop di Amerika Serikat.

Baca juga: Penampilan Spektakuler Jungkook BTS Memukau Penonton di The Plaza

Golden tak hanya berhasil mendominasi Billboard 200, melainkan juga memuncaki posisi pertama pada chart Top Album Sales Billboard, menjadikannya album terlaris selama seminggu di Amerika Serikat.

Prestasi luar biasa Jungkook tidak berhenti di situ. Bersamaan dengan pencapaiannya di Billboard 200, ia kini berbagi rekor peringkat tertinggi dengan sesama anggota BTS, yakni Jimin, Suga, dan V, yang juga meraih posisi ke-2 di chart ini dalam tahun ini.

Baca juga: Nada dalam Lagu Yes or No Milik Jungkook BTS dan Daylight Taylor Swift Dianggap Sama, Kok Bisa?

Menurut Luminate (sebelumnya Nielsen Music), Golden mencatatkan total 210.200 unit album setara selama minggu yang berakhir pada 9 November. Angka tersebut mencakup 164.800 penjualan album tradisional dan 29.800 unit album setara streaming (SEA), setara dengan 41,59 juta aliran audio on-demand selama seminggu. Album ini juga meraih 15.600 unit album setara trek (TEA) dalam minggu pertamanya.

Di tangga lagu Inggris yaitu Official Charts, Golden memecahkan rekor peringkat tertinggi solois Korea di Official Albums Chart. Album ini debut di posisi ke-3, menjadi album solois Korea dengan peringkat tertinggi sepanjang sejarah.

Rekor sebelumnya dipegang oleh rekannya, Suga, yang pada tahun 2020 dengan mixtape D-2 mencapai posisi ke-7 di Official Albums Chart tiga tahun lalu. Sampai saat ini, belum ada album solois Korea lainnya yang berhasil masuk ke posisi 10 teratas di chart tersebut.

Dengan langkah-langkah monumental ini, Jungkook sekali lagi membuktikan eksistensinya sebagai bintang musik yang tak terbantahkan dan memperluas pengaruh BTS di panggung global. (Z-10)