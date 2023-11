Lagu Seven Jungkook BTS Raih Sertifikasi Platinum di Industri Musik Amerika

BERITA gembira datang dari salah satu anggota BTS yang sedang bersinar, Jungkook. Lagu Seven miliknya yang menampilkan rapper Amerika Latto, telah mendapatkan sertifikasi Platinum dalam industri musik Amerika.

Pencapaian ini menjadi tambahan prestisius dalam daftar pencapaian yang terus menerus diukir oleh lagu hits Jungkook ini.

Lagu Seven yang dirilis pada 14 Juli lalu menandai debut resmi Jungkook sebagai penyanyi solo di industri musik Korea Selatan. Selain lagu tersebut, ia juga merilis album pertamanya yang berjudul Golden.

Pada Minggu (6/11) Recording Industry Association of America mengumumkan secara resmi bahwa Seven telah terjual lebih dari satu juta unit, memenuhi syarat untuk menerima sertifikasi Platinum. Lagu ini sebelumnya telah memecahkan rekor sebagai lagu tercepat yang mencapai lebih dari satu miliar streaming di platform Spotify dalam waktu hanya 109 hari, melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Miley Cyrus dengan lagunya Flowers.

Baca juga: Jungkook BTS Hadir di Panggung iHeartRadio dengan Penampilan Live Standing Next To You

Lagu Seven memiliki lirik yang dianggap menggambarkan keinginan untuk menghabiskan seluruh waktu bersama seseorang yang dicintai. Video musik resmi lagu ini juga menampilkan aktris Han So-hee yang memerankan peran sebagai kekasih Jungkook. Lagu Seven juga menjadi salah satu trek dalam album terbarunya, Golden yang tersedia dalam versi clean dan versi eksplisit.

Selain prestasi luar biasa Seven, Jungkook juga menjadi pembicaraan utama dengan perilisan album solonya yang menggemparkan, Golden. Album ini menghadirkan sebelas lagu yang menceritakan tentang momen-momen emas dalam hidupnya. Lagu utamanya, Standing Next To You, sangat diapresiasi oleh penggemar.

Baca juga: Promosikan Album Golden di Suchwita Episode 21, Jungkook BTS Kedatangan Tamu

Jungkook juga telah tampil dalam berbagai program termasuk iHeartRadio dan Spotify’s K-Pop ON! Interview, di mana dia membagikan cerita-cerita menarik kepada para penggemarnya. Penampilan langsungnya di iHeartRadio juga mendapat banyak pujian. Selain itu, ia melakukan debut televisi album Golden dengan tampil di The Tonight Show yang dipandu oleh Jimmy Fallon. Terlebih lagi, ia dijadwalkan untuk tampil dalam seri konser Citi Concert di The Today Show.

Prestasi dan popularitas Jungkook yang terus berkembang telah menjadikannya salah satu penyanyi solo terkemuka dari BTS, dan kesuksesan "Seven" serta Golden adalah bukti yang mengesankan dari bakatnya yang tak terbantahkan dalam dunia musik. (Z-10)