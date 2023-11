Lagu Terbaru Beatles di Ambang Puncaki Tangga Lagu Inggris

LAGU terbaru Beatles, Now and Then, yang diproduksi dengan bantuan artificial intellegence (AI), berada dalam jalur untuk menjadi pemuncak tangga lagu Inggris. Hal itu diungkapkan perusahaan tangga lagu Inggris, Minggu (5/11) malam.

Lagu Now and Then menggunakan AI untuk menampilkan vokal John Lennon dan permainan gitar George Harrison. Kedua personel Beatles itu telah meninggal dunia, Lennon pada 1980 dan Harrison pada 2001.

Lagu terbaru Beatles itu dirilis pada Kamis (2/11).

"Now And Then melakukan debut di posisi 42 tangga lagu Inggrus pada pekan lalu berdasarkan penjualan selama 10 jam. Kini, lagu itu diperkirakan loncat 41 posisiu ke puncak tangga lagu ketika tangga lagu itu diumumkan BBC," ungkap Official Charts.

Lagu itu akan menjadi lagu ke-18 Beatles yang memuncaki tangga lagu Inggris dan yang pertama dalam tempo 54 tahun, sejak The Ballad of John and Yoko pada 1969.

Beatles masih berada di posisi kedua setelah Elvis Presley, yang menempatkan 21 lagu di puncak tangga lagu sejak 1957.

Now and Then saat ini mengungguli lagu Standing Next to You milik Jung Kook dan pemuncak tangga lagu pekan lalu, Is It Over Now milik Taylor Swift.

Meski sangat dinantikan, Now and Then yang dirilis empat dekade setelah pertama kali direkam sebagai demo oleh Lennon, mendapatkan sambutan biasa dari para kritikus musik.

"Now and Then tidak buruk namun pada akhirnya tidak istimewa," ujar Geoff Enders di the Washington Post.

Now and Then ditulis dan dinyanyikan untuk pertama kali oleh Lennon pada 1978 sebelum diselesaikan oleh rekan-rekannya, Paul McCartney dan Ringo Starr.

Lagu itu dirilis oleh Apple Corps, Capitol, dan Universal Music Enterprise dengan video musiknya melakukan debut pada Jumat (3/11).

McCartney, 81, mengumumkan musik itu akan dirilis pada Juni lalu dan menyebutnya sebagai pagu pamungkas Beatles.

Now and Then merupakan bagian dari sejumlah lagu yang direkam Lennon dalam sebuah kaset di rumahnya di New York pada 1979, setahun sebelum kematiannya.

Kaset itu diberikan kepada McCartney oleh janda Lennon, Yoko Ono, pada 1994.

Dua lagu lain dalam kaset itu Free As A Bird dan Real Love, dibersihkan oleh produser Jeff Lynne, dikerjakan oleh personel Beatles lainnya, dan dirilis pada 1995 dan 1996.

Hal yang sama coba dilakukan untuk Now and Then namun proyek itu batal karena terlalu banyaknya suara di latar belakang lagu itu.

Kini, AI bisa mengekstraksi vokal dari rekaman itu meski penggunaan teknologi itu di industri musik masih menjadi perdebatan karena dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Dua anggota Beatles yang tersisa menyelesaikan lagu Now and Then pada tahun lalu, termasuk bagian gitar elektrik dan akustik yang dibawakan Harrison pada 1995. (AFP/Z-1)