Lagu Terakhir The Beatles Now And Then Telah Dirilis

Bersama-sama dan akhirnya terpisah, The Beatles selalu memiliki bakat yang tidak terduga. Dan sekarang, tahun 2023 mereka menghadirkan salah satu rilis yang paling dinanti dalam sejarah panjang dan penuh peristiwa yang tak ada habisnya. “Now And Then” adalah lagu Beatles terakhir – ditulis dan dinyanyikan oleh John Lennon, dikembangkan dan dikerjakan oleh Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr, dan kini akhirnya diselesaikan oleh Paul dan Ringo lebih dari empat dekade kemudian.

“Now And Then” dirilis di seluruh dunia pada pukul 14.00 GMT / 10.00 EDT / 7.00 PDT pada hari Kamis 2 November oleh Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Single double A-side ini memasangkan lagu terakhir Beatles dengan lagu pertama yang menjadi single debut band ini di Inggris pada tahun 1962, “Love Me Do,”.yang merupakan pasangan full-circle yang sangat cocok untuk “Now And Then.” Kedua lagu tersebut di-mix dalam stereo dan Dolby Atmos, dan rilisannya menampilkan cover art asli oleh artis terkenal Ed Ruscha. Video musik baru untuk “Now And Then” juga dirilis pada hari Jumat, 3 November 2023 secara global di seluruh dunia.



Film dokumenter “Now And Then - The Last Beatles Song” yang berdurasi 12 menit, ditulis dan disutradarai oleh Oliver Murray, sudah tayang perdana pada 1 November 2023 Penayangan perdana online global film ini akan diselenggarakan di saluran YouTube The Beatles pada pukul 19:30 GMT / 15:30 EDT / 12:30 siang PDT. Film pendek yang mengharukan ini menceritakan kisah di balik lagu terakhir Beatles, dengan cuplikan dan komentar eksklusif dari Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon, dan Peter Jackson.

Sementara pada 10 November, koleksi The Beatles 1962-1966 (‘The Red Album’) dan 1967-1970 (‘The Blue Album’) akan dirilis dalam paket Edisi 2023 oleh Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Sejak inkarnasi pertama mereka muncul 50 tahun yang lalu, album-album ini telah memperkenalkan musik The Beatles dari generasi ke generasi. Kini, daftar lagu kedua koleksi telah diperluas, dengan semua lagu dicampur dalam true stereo dan Dolby Atmos. Koleksi vinyl 4CD dan 6LP 180 gram baru memadukan ‘Merah’ dan ‘Biru’ dalam set slipcase. Versi single Inggris dari “Love Me Do” sekarang dimulai pada tahun 1962-1966 (Edisi 2023), dan “Now And Then” ditampilkan pada tahun 1967-1970 (Edisi 2023) untuk melengkapi koleksi rentang karier.

Kisah mengenai lagu “Now And Then” dimulai pada akhir tahun 1970-an, ketika John merekam demo dengan vokal dan piano di rumahnya di Gedung Dakota, New York. Pada tahun 1994, istrinya, Yoko Ono Lennon, memberikan rekaman tersebut kepada Paul, George dan Ringo, bersama dengan demo John untuk "Free As A Bird" dan "Real Love", yang keduanya diselesaikan sebagai lagu baru Beatles dan masing-masing dirilis sebagai single. pada tahun 1995 dan 1996, sebagai bagian dari proyek The Beatles Anthology. Pada saat yang sama, Paul, George dan Ringo juga merekam bagian-bagian baru dan menyelesaikan campuran kasar untuk “Now And Then” dengan produser Jeff Lynne. Pada saat itu, keterbatasan teknologi membuat vokal dan piano John tidak dapat dipisahkan untuk mencapai campuran yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan lagu tersebut. “Now And Then” ditunda, dengan harapan suatu hari nanti akan ditinjau kembali.

Lompat ke tahun 2021, sekaligus juga berbarengan dengan perilisan serial dokumenter “The Beatles: Get Back”, yang disutradarai oleh Peter Jackson, yang memukau pemirsa dengan restorasi film dan audionya yang memenangkan penghargaan. Dengan menggunakan teknologi audio MAL dari WingNut Films, tim Jackson telah melakukan de-mix soundtrack mono film tersebut, berhasil mengisolasi instrumen dan vokal, serta semua suara individu dalam percakapan The Beatles. Pencapaian ini membuka jalan bagi campuran baru Revolver pada tahun 2022, yang bersumber langsung dari master tape empat lagu. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apa yang sekarang dapat dilakukan dengan demo “Now And Then”? Peter Jackson dan tim audio nya, yang dipimpin oleh Emile de la Rey, menerapkan teknik yang sama pada rekaman rumahan asli John, menjaga kejelasan dan integritas penampilan vokal aslinya dengan memisahkannya dari piano.

Pada tahun 2022, Paul dan Ringo mulai menyelesaikan lagu tersebut. Selain vokal John, pada lagu “Now And Then” mereka menyertakan gitar listrik dan akustik yang direkam pada tahun 1995 oleh George, memasukkan bagian drum baru dari Ringo, dan bass, gitar, dan piano dari Paul, yang cocok dengan permainan asli John. Paul menambahkan solo gitar slide yang terinspirasi oleh George; dia dan Ringo juga menyumbangkan vokal latar pada bagian refrain. Di Los Angeles, Paul mengawasi sesi rekaman Capitol Studios untuk aransemen string lagu Beatles yang menyedihkan, yang ditulis oleh Giles Martin, Paul, dan Ben Foster. Paul dan Giles juga menambahkan satu sentuhan terakhir yang sangat halus: vokal latar dari rekaman asli “Here, There And Everywhere”, “Eleanor Rigby” dan “Because”, dijalin ke dalam lagu baru menggunakan teknik yang disempurnakan selama pembuatan lagu tersebut. Pertunjukan dan album LOVE. Lagu yang sudah selesai diproduksi oleh Paul dan Giles, dan kemudian di-mix oleh Spike Stent

Paul McCartney berkata: “Itulah suara John yang sangat jernih. Ini cukup emosional. Dan kami semua memainkannya, itu adalah rekaman asli Beatles. Di tahun 2023 untuk tetap menggarap musik Beatles, dan akan merilis lagu baru yang belum pernah didengar publik, menurut saya itu adalah hal yang menarik.”

Ringo Starr menambahkan: “Itu adalah saat terdekat kami untuk menerima dia kembali ke ruangan, jadi itu sangat emosional bagi kami semua. Sepertinya John ada di sana, Anda tahu. Itu jauh sekali.”

Olivia Harrison mengatakan bahwa: “Pada tahun 1995, setelah beberapa hari di studio mengerjakan lagu tersebut, George merasa masalah teknis pada demo tersebut tidak dapat diatasi dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin menyelesaikan lagu tersebut dengan standar yang cukup tinggi. Jika dia ada di sini hari ini, saya dan Dhani tahu dia akan dengan sepenuh hati bergabung dengan Paul dan Ringo dalam menyelesaikan rekaman ‘Now And Then’.

Sean Ono Lennon menutup dengan berkata: “Sungguh mengharukan mendengar mereka bekerja bersama setelah bertahun-tahun kepergian Ayah. Itu lagu terakhir yang dibuat bersama oleh ayahku, Paul, George, dan Ringo. Ini seperti kapsul waktu dan semuanya terasa sangat dimaksudkan.”

Bagian terakhir dari rekaman sejarah The Beatles ini akan diikuti dengan edisi baru dari dua album kompilasi yang selalu dilihat sebagai pengenalan definitif terhadap karya mereka.