Single baru The Beatles 'Now and Then' akan Segera Dirilis

The Beatles telah bubar sejak 1970 silam, namun karya mereka tetap abadi dan masih diburu orang.

Baru-baru ini, sebuah single milik John Lennon dkk yang direkam di Capitol Studios di Los Angeles bakal dirilis ke pasaran. Single berjudul 'Now and Then' ini sebetulnya karya lama mereka yang tidak pernah rampung. Namun, anggota The Beatles yang lain, seperti Paul McCartney dan Ringo Starr kemudian menyempurnakannya.

Mereka juga menambahkan bagian drum yang dimainkan Starr bersama bas, piano, solo gitar slide oleh McCartney, dan lebih banyak lagi vokal latar.

Starr, 83, mengatakan proses tersebut adalah proses yang paling dekat yang pernah mereka lakukan untuk mendapatkan dia (alm Lennon) kembali ke ruangan sehingga sangat emosional bagi para personel lainnya. "Sepertinya John ada di sana, lho. Jauh sekali."

Sean Ono Lennon, putra Lennon dan Yoko Ono mengatakan sangat menyentuh mendengar mantan anggota Beatles bekerja sama lagi setelah bertahun-tahun ayahnya pergi. "Ini adalah lagu terakhir yang dibuat bersama oleh ayahku, Paul, George, dan Ringo. Ini seperti kapsul waktu dan semuanya terasa sangat mengharukan," tambahnya.

The Beatles yang beranggotakan Lennon, McCartney, Starr, dan Harrison, bubar pada tahun 1970, dan masing-masing bersolo karier, tetapi mereka tidak pernah bersatu kembali. Lennon tewas pda 1980 karena ditembak penggemarnya,. Sementara Harrison wafat pada 2001 lantaran kanker paru.

McCartney mengatakan awalnya dia bingung apakah mereka harus menyelesaikan lagunya atau membiarkannya belum selesai. "Setiap kali aku berpikir seperti itu, aku berpikir "'Tunggu sebentar, katakanlah aku punya kesempatan untuk bertanya pada John'... Aku beritahu kamu. Aku tahu jawabannya pasti 'Ya'

"Now And Then" akan dirilis sebagai double A-side, dengan single debut band itu tahun 1962 "Love Me Do", sementara cover art dikerjakan oleh seniman AS Ed Ruscha. (AFP/M-3)