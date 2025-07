Jelang Usia 85 Tahun, Ringo Starr Mengaku Masih Merasa Seperti Usia 24

Mantan drummer The Beatles, Ringo Starr , mengaku masih merasa seperti anak muda berusia 24 tahun.(Instagram)

USIA hanyalah angka bagi Ringo Starr. Menjelang ulang tahunnya yang ke-85 pada 7 Juli mendatang, mantan drummer The Beatles ini mengaku dirinya masih merasa seperti anak muda berusia 24 tahun.

“Hal itu sungguh membuat saya takjub,” kata Starr dalam wawancara bersama The New York Times, Rabu (2/7). “Saya melihat ke cermin dan merasa seperti umur 24. Saya tidak pernah merasa lebih tua dari itu,” ungkapnya.

Saat ditanya soal rahasia tetap bugar dan penuh semangat di usia lanjut, Starr menjawab singkat: “Saya mencintai apa yang saya lakukan.”

Baca juga : Ringo Starr Ceritakan Asal Usul Nama Panggung Uniknya di The Beatles

Ia mengenang masa awal kariernya saat sang ibu sering menonton pertunjukannya. “Ibu saya selalu bilang, ‘Nak, kamu terlihat paling bahagia saat bermain drum.’ Dan memang benar. Saya suka memukul drum-drum itu,” ujarnya sembari tertawa.

Starr juga menekankan bahwa ia menjalani hidup secara spontan dan tidak pernah terlalu merencanakan apa pun. “Saya hidup di masa kini,” katanya. “Saya tidak pernah merencanakan semua ini. Tapi saya bersyukur bisa menjalani kehidupan yang luar biasa.”

Belum Berniat Pensiun

Dalam wawancara lain bersama PEOPLE pada Maret lalu, Starr sempat mengungkap keinginan untuk berhenti tur—sebuah niat yang sudah sering ia ucapkan, hingga membuat anak-anaknya lelah mendengarnya.

Baca juga : Paul McCartney dan Ringo Starr Reuni di Panggung O2 Arena London

“Kadang setelah tur selesai, saya bilang, ‘Ini yang terakhir.’ Tapi anak-anak saya bilang, ‘Ayah sudah bilang begitu selama 10 tahun terakhir!’” katanya sambil tertawa. “Lalu ada yang telepon, ‘Kami punya beberapa konser, tertarik?’ Ya sudah, saya lanjut lagi!”

Produktif di Usia Senja

Tahun ini, Starr merilis album country bertajuk Look Up dan tampil dalam konser spesial yang direkam di Ryman Auditorium. Ia juga akan kembali ke panggung bersama All Starr Band dalam rangkaian pertunjukan pada September.

Selain itu, Starr ikut berkontribusi dalam lagu The Beatles “Now and Then,” yang memenangkan Grammy 2024 untuk kategori Penampilan Rock Terbaik. Lagu tersebut merupakan demo lama John Lennon yang disempurnakan berkat teknologi kecerdasan buatan serta kolaborasi Starr dan Paul McCartney.

“Saya tak menyangka kami akan menang, tapi rasanya luar biasa,” ucap Starr. “Seolah-olah John hadir bersama kami.” (People/Z-2)