Ringo Starr: Tidak Ada AI di Lagu Now and Then

Ringo Starr menjelaskan fakta terkait Now and Then, lagu terakhir The Beatles yang ia sebut melibatkan semua anggotanya. Dalam wawancara terbaru dengan AARP, musisi berusia 83 tahun itu membantah tuduhan yang menyebut single anyar itu dibuat dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (artifial intelligence/AI). Sejumlah pihak menilai AI digunakan untuk mengisi suara John Lennon. "Ada rumor buruk bahwa itu bukan suara John, itu kecerdasan buatan. Paul dan saya tidak akan melakukan itu," ujar drummer The Beatles tersebut. Starr menegaskan bahwa mereka menggunakan rekaman asli dari vokal dan permainan piano Lennon. Ia juga menjelaskan secara singkat bagaimana ia dan McCartney bisa bekerja sama untuk menyelesaikan lagu tersebut. Baca juga: Ozzy Osbourne, Si Pangeran Kegelapan yang Takut Film Horor "Tahun lalu, Paul telepon dan berkata, 'Kamu ingat lagu yang belum selesai milik John, Now and Then? Kenapa kita tidak kerjakan itu?' Dia kemudian mengirimkan lagunya kepada saya, dan saya memainkan drum dan menyanyi,” bebernya. Now and Then dirilis pada 2 November, berbarengan dengan film pendek berjudul The Last Beatles Song yang disutradarai Oliver Murray. Film tersebut mendokumentasikan bagaimana perjalanan grup band legendaris itu dalam menyelesaikan lagu terbaru tersebut. (Z-11) Baca juga: Promotor Bantah Pengembalian Xyloband Coldplay di Jakarta Cuma 52%

