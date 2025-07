Nadin Amizah Bertunangan dengan Fasihan Tanjung

Pasangan selebritas Nadin Amizah (kanan) dan Faishan Tanjung.(Instagram @cakecaine)

PENYANYI Nadin Amizah bertunangan dengan musisi Faishal Tanjung setelah keduanya menjalin asmara selama empat tahun.

Pertunangan keduanya dibagikan Vidi Aldiano di Instagram pribadinya.

"Harinya lamaran adik-adik tersayang. Lancar terus untuk kalian berdua, sampai hari H, sampai selamanya! Banyak bahagia dan berkat yang

mengelilingi kalian! Love you guys!," ungkap Vidi.

Dalam foto acara pertunangan yang dibagikan Vidi terlihat Nadin memakai kebaya dengan model lengan puff berwarna hijau dan kain batik bernuansa merah muda, dan Faishal terlihat memakai kemeja putih dan dasi berwarna abu-abu dengan motif bunga-bunga.

Acara itu juga dihadiri Vidi bersama sang istri Sheila Dara Aisha, yang juga merupakan kakak dari Faishal.

Vidi tampil gagah dengan kemeja batik sedangkan Sheila, yang dikenal dengan sapaan Ibu Negara oleh penggemar Vidi, memakai balutan kebaya bermotif bunga-bunga.

Sementara dalam unggahan yang dibagikan Nadin melalui Instagram Story, terlihat dekorasi acara lamaran mereka yang sederhana dan bernuansa klasik atau vintage serba putih. Nadin juga membawa sebuket bunga yang diberikan Faishal sebagai pelengkap acara lamaran tersebut.

Dalam sebuah video, terlihat Nadin meminta izin kepada kedua orangtuanya dan meminta doa restu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Faishal.

Ia juga berharap kedua orangtua Faishal bisa menerimanya dalam keluarga besar sebagai anak.

"Kepada bapak dan ibunda, terima kasih telah berbesar hati menerima Faishal dengan segala kekurangannya. Untuk bapak dan ibunda Faishal semoga senantiasa berbesar hati menerima aku juga sebagai anaknya," kata Nadin diiringi tangis bahagia.

Sebelumnya, Nadin dan Faishal kerap membagikan momen mesra mereka sejak 2021, seperti saat keduanya ulang tahun atau momen prestasi pasangan musisi tersebut.

Mereka juga telah mengumumkan keseriusan mereka dengan unggahan momen Faishal melamar Nadin yang dilakukan di taman. Dalam foto yang diunggah di Instagram Nadin, terlihat wanita berusia 25 tahun itu memamerkan cincin emas di jari manisnya dengan Faishal berada di belakangnya.

"Hanya dua anak, yang paling bahagia kapan pun bersama.Terima kasih!! Mari kita merencanakan perjalanan ke depan dengan gembira !!"

tulisnya dalam Bahasa Inggris di keterangan unggahan Instagram, 21 November 2024 lalu. (Ant/Z-1)