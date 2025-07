Angkat Tema 'From Music To Infinity', The Sounds Project 8 Hadirkan Lebih dari 100 Musisi

Konferensi pers festival musik The Sounds Project(Dok. The Sounds Project)

FESTIVAL musik The Sounds Project bakal kembali hadir, mengusung tema 'From Music To Infinity' ini menjadi tahun ke-8 The Sounds Project digelar. Kegiatan itu akan berlangsung pada 8-10 Agustus di Ecovention & Ecopark, Ancol, Jakarta.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Festival Director The Sounds Project, Gerhana Banyubiru, menjelaskan makna dibali tema 'From Music to Infinity'. Pria yang akrab disapa Ghana itu menyatakan tema itu menangkap bagaimana perjalanan The Sound Project selama 10 tahun, dari sebuah acara kampus yang berevolusi menjadi festival musik besar di Indonesia.

"Selain karena Infinity yang merupakan simbol angka delapan, tema From Music to Infinity' mengartikan perasaan gua pribadi. Kami itu bikin festival ini awalnya dari acara kampus dan cuman menghadirkan 4 grup band di satu panggung, sekarang ternyata bisa bikin sampai lima panggung. Dari lima ribu penonton dan tahun lalu kami nyaris nembus 100 ribu penonton. Atas pencapaian itu kami merasa musik bisa membawa kita semua ke tempat yang tidak terbatas (infinity)," ucap Ghana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/7).

Menyambut makna Infinity, tahun ini sederet gebrakan dihadirkan The Sound Project 8. Ghana mengatakan untuk pertama kalinya, The Sounds Project bakal menghadirkan enam panggung sepanjang 3 hari festival berlangsung. Lebih dari 100 musisi pun bersiap meramaikan gelaran The Sound Project.

Menarik dari The Sound Project, tidak ada spesifikasi genre musik tertentu yang bakal tampil di acara tersebut. Deretan musisi mulai dari Tulus, Maliq & D'essentials, Juicy Lucy, Hindia, .Feast, Reality Club, Afgan, Lyodra, hingga Nadin Amizah bakal tampil di Ecovention & Ecopark, Ancol, Jakarta.

"Selain nama-nama langganan yang memang cocok untuk memenuhi panggung besar, tahun ini kita juga banyak menghadirkan band-band nostalgia. Ada Nidji, Kangen Band, D Bagindas, Ten2Five, Bondan & Fade2Black, dan lainnya, dengan harapan bisa jadi ajang sing a long juga untuk semua generasi," ujar Ghana.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, The Sounds Project kembali menghadirkan tiga nama internasional yang melengkapi festival. Tahun ini, giliran Grup Band indie rock asal Inggris, FUR, solois asal Kanada, Elijah Woods, serta band pop asal Amerika Serikat, Real Friends, yang bakal tampil di The Sounds Project.

“Kami tetap konsisten mengimpor artis internasional setiap tahun, tapi kami tetap memberikan porsi lebih besar untuk musisi-musisi lokal. Karena dari awal, The Sounds Project memang dibangun untuk jadi rumah besar bagi musisi-musisi lokal skala lebih besar," tukasnya.

Adapun bagi publik yang berminat untuk menghadiri The Sounds Project 8, tiket saat ini sudah bisa didapatkan melalui laman resmi tiket.thesoundproject.com . Harga tiket dibandrol mulai dari Rp250 ribu-Rp550 ribu.(M-2)