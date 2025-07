The Sounds Project 8 : Resmi Mengumumkan Ratusan Line Up Terbaik

Digelar di Ecovention & Ecopark Ancol pada 8 hingga 10 Agustus 2025, festival semakin konsisten dan berevolusi dan bereksplorasi memperbesar skalanya.(The Sound Project)

Satu bulan menuju kehadirannya, The Sounds Project resmi mengumumkan ratusan line-up utama yang akan memeriahkan festival selama tiga hari penuh di Ecovention & Ecopark Ancol pada 8, 9, dan 10 Agustus mendatang. Lebih dari 110 nama musisi dipastikan akan tampil secara bergantian di enam panggung utama: The Sounds Project Stage, Musicverse Stage, MG Stage, Garden Stage, TSP&Co Stage, dan Joged Stage.

Selama tiga hari penuh, festival ini akan menghadirkan pengalaman musik yang tak terlupakan, dengan sederet pertunjukan dari musisi-musisi lokal terbaik, Setidaknya, ada banyak hal menarik yang patut untuk disimak lebih lanjut dari edisi ke-8 The Sounds Project ini — sebuah perayaan musik yang kembali hadir dengan skala dan kejutan yang lebih besar.

The Sounds Project kembali hadir dengan gebrakan baru — secara eksklusif menambah jumlah panggung menjadi enam panggung, dari sebelumnya lima. Penambahan ini menjadi bukti nyata bagaimana festival ini terus berkembang dari tahun ke tahun, tak hanya dalam skala, tapi juga dalam komitmennya menghadirkan pengalaman musik yang semakin luas dan beragam. Dengan enam panggung aktif yang tersebar di area Ecovention dan Ecopark Ancol, penonton siap disuguhkan eksplorasi musik tanpa henti, dari pagi hingga malam.

Baca juga : Angkat Tema 'From Music To Infinity', The Sounds Project 8 Hadirkan Lebih dari 100 Musisi

Penambahan panggung di The Sounds Project tahun ini diselaraskan dengan jumlah penampil yang semakin banyak. Dengan slot yang lebih luas, TSP punya ruang untuk menghadirkan lebih banyak nama baru yang belum pernah tampil di edisi-edisi sebelumnya, seperti Enola, Drizzly, Eastcape Swellow, Milledenials, Skandal, Murphy Radio, dan lainnya.

Gerhana Banyubiru, selaku Festival Director, menegaskan pentingnya ruang bagi musisi baru. “Memang sudah seharusnya sebuah festival kasih lebih banyak tempat buat band-band baru,” ujarnya. “Bahkan tahun ini, kami bikin program Soundroom yang mengkurasi hampir 4.000 musisi dari seluruh penjuru Indonesia. Dari situ, terpilih tiga nama yang akan tampil di festival: Inis, Mentari Novel, dan Prou.”

Banyaknya penampil yang tampil untuk pertama kali di The Sounds Project tahun ini bukan berarti TSP mengesampingkan nama-nama besar. Deretan musisi papan atas seperti Tulus, Juicy Luicy, Kahitna, Maliq & D’Essentials, Tiara Andini, Lyodra, Hindia, dan .Feast tetap dihadirkan sebagai line-up utama yang selama ini setia menjadi headliner festival. “Selain nama-nama langganan yang memang cocok untuk memenuhi panggung besar, tahun ini kita juga banyak menghadirkan band-band nostalgia,” ujar Gerhana Banyubiru. “Ada Nidji, Kangen Band, D Bagindas, Ten2Five, Bondan & Fade2Black, dan lainnya—biar bisa jadi ajang singalong juga untuk semua generasi.”

Baca juga : Indonesian Idol All Star hingga Juicy Luicy Meriahkan GenFest 2025 di Cikarang

Variasi genre dan eksplorasi line-up di The Sounds Project tahun ini juga semakin menarik dan beragam. Dari ranah folk, ada nama-nama seperti Suara Kayu, Batas Senja, Banda Neira, hingga Parade Hujan (Payung Teduh formasi lengkap) yang siap menghadirkan nuansa syahdu. Untuk penikmat reggae dan ska, hadir Souljah dan sang legenda reggae Indonesia, Tony Q Rastafara, yang turut meramaikan panggung.

Sementara itu, warna pop punk juga tak kalah seru dengan kehadiran Pee Wee Gaskins, Summerlane, Stereowall, dan Remember of Today. Energi punk yang memicu adrenalin di moshpit juga tak absen dari line-up tahun ini.

Nama-nama seperti Gledeg, The Jeblogs, The Kick, The Panturas, The Jansen, dan lainnya siap membawa crowd ke level kegilaan yang lebih tinggi—menambah dinamika dan atmosfer eksplosif di tengah keberagaman genre yang dihadirkan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, The Sounds Project 8 kembali menghadirkan tiga nama internasional yang melengkapi festival menjadi paket komplit. Tahun ini, TSP mengimpor FUR (UK)—band indie rock yang cukup familiar akan melakukan comeback eksklusifnya di Indonesia hanya di TSP, setelah sempat vakum. Hadir pula solois asal Kanada, Elijah Woods (CAN), serta band pop punk asal Amerika Serikat, Real Friends (USA).

“Kita tetap konsisten mengimpor artis internasional setiap tahun,” ujar Ghana, Festival Director. “Tapi tidak semuanya harus tampil di panggung utama. Tahun ini, kami tetap memberikan porsi lebih besar untuk musisi-musisi lokal—karena dari awal, TSP memang dibangun utamanya untuk jadi rumah bagi musik Indonesia. porsi musisi lokal selalu lebih besar.”

Menutup semua itu, line-up The Sounds Project tahun ini terasa begitu lengkap dan beragam—membuatnya nyaris mustahil untuk dilewatkan, terutama bagi kalian para pemburu konser sejati.

Lebih dari sekadar slogan, “From Music to Infinity” yang diusung The Sounds Project 8 terinspirasi langsung dari angka delapan—simbol tak terbatas yang merefleksikan semangat perjalanan mereka sekaligus eksplorasi besar tahun ini. Tema ini merangkum kisah panjang penuh rintangan sejak 2015, yang berawal dari sebuah konser kecil dengan satu panggung, hingga kini berkembang menjadi festival musik berskala nasional.

Jejak perjalanannya terlihat jelas dari perpindahan venue setiap tahunnya—mulai dari Rolling Stone Café, Gudang Sarinah, Kuningan City Mall, hingga akhirnya menetap di Ecovention & Ecopark Ancol dalam tiga tahun terakhir—seiring dengan meningkatnya antusiasme penonton yang terus membesar setiap tahunnya.

“Waktu kuliah dulu, yang nonton The Sounds Project mungkin cuma teman-teman kampus gue aja,” kenang Ghana, selaku Festival Director TSP. “Sekarang, penontonnya datang dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri. Perjalanan ini luar biasa—dari ruang lingkup yang kecil jadi selebar ini, dari acara sederhana jadi festival besar yang dirayakan oleh puluhan hingga ratusan ribu orang.”

Semua berawal dari mimpi dan musik yang terus tumbuh tanpa batas. “Dulu apa-apa nggak bisa karena keterbatasan kondisi, sekarang kami bisa undang siapa pun, bikin banyak panggung, ketemu musisi dan teman baru. Dari situlah akhirnya tercetus ‘From Music to Infinity’,” tutupnya.

Dengan ratusan musisi lokal-internasional, enam panggung yang aktif selama tiga hari, dan pengalaman musik yang tak terbatas, serta track record konsistensinya, The Sounds Project 8 hadir sebagai salah satu festival paling komplit tahun ini. Dari musisi baru yang segar, band-band nostalgia yang membangkitkan kenangan, hingga nama-nama internasional yang tampil eksklusif, semuanya diramu dalam satu perayaan

besar.

Ditambah atmosfer Ecopark Ancol yang selalu magis tiap tahunnya, ini bukan sekadar festival—ini adalah tempat berkumpulnya energi, cerita, dan suara dari seluruh penjuru negeri. Kalau kamu cari pengalaman musik penuh kebahagiaan, emosional, dan nggak bisa kamu dapetin di tempat lain untuk core memory kalian —TSP tahun ini jawabannya.

Saat ini, The Sounds Project 8 : From Music To Infinity masih membuka beberapa kategori untuk pembelian tiket yang bisa dilakukan melalui situs ticket.thesoundsproject.com. Kategorinya adalah:

Three days pass seharga Rp550.000

Daily pass seharga Rp250.000

Couple package 2 tiket (Rp200.000) → Rp400.000

Rp400.000 Group package 5 tiket (Rp170.000) → Rp850.000

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman Instagram @thesoundsproject. (RO/Z-2)