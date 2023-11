Ozzy Osbourne, Si Pangeran Kegelapan yang Takut Film Horor

Ozzy Osbourne, vokalis band metal legendaris Black Sabbath, memang kerap dijuluki Pangeran Kegelapan. Namun, siapa sangka ternyata dirinya sangat takut menonton film horor. Pria yang kini berusia 74 tahun itu bercerita bahwa dirinya merasa sangat resah setelah menonton The Exorcist untuk pertama kalinya, pada 1973 silam. “Saya ingat itu seperti baru kemarin. Manajer Black Sabbath, Patrick Meehan, menelepon saya dan meminta kami semua menonton film ini, The Exorcist. Kami belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya,” ujar Osbourne. Ia pun mengikuti arahan manajernya tersebut dan menyesal telah melakukan itu. Baca juga: Rekomendasi Film Tentang Santa Claus yang Cocok Ditonton Saat Natal “Kami semua pergi menonton itu di Philadelphia dan kami menghancurkan diri kami sendiri. Itu sangat mengerikan. Kami sampai-sampai harus menonton The Sting setelahnya untuk meredakan ketakutan,” sambung Osbourne. Peraih penghargaan Grammy tersebut juga bercerita bahwa reality show yang pernah dibuat pada 2002-2005, yaitu The Osbournes, cukup mengganggu kehidupannya. Dia pun berjanji tidak akan mau melakukan itu lagi. Baca juga: Bawa Mobil Kijang, Bikin Lutesha Lincah Nyetir di Film 13 Bom di Jakarta “Itu sangat mengganggu rumah anda. Pada saat itu, saya meminta ruang yang aman di mana saya bisa memencet jerawat tanpa disorot depan kamera. Namun, nyatanya tidak bisa. Ketika Anda memiliki kamera tersembunyi, Anda akan mulai panik,” ucap Osbourne. “Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak akan pernah saya lakukan sampai kapanpun,” tandasnya. (People/Z-11)

Ozzy Osbourne, vokalis band metal legendaris Black Sabbath, memang kerap dijuluki Pangeran Kegelapan. Namun, siapa sangka ternyata dirinya sangat takut menonton film horor. Pria yang kini berusia 74 tahun itu bercerita bahwa dirinya merasa sangat resah setelah menonton The Exorcist untuk pertama kalinya, pada 1973 silam.

“Saya ingat itu seperti baru kemarin. Manajer Black Sabbath, Patrick Meehan, menelepon saya dan meminta kami semua menonton film ini, The Exorcist. Kami belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya,” ujar Osbourne.

Ia pun mengikuti arahan manajernya tersebut dan menyesal telah melakukan itu.

Baca juga: Rekomendasi Film Tentang Santa Claus yang Cocok Ditonton Saat Natal

“Kami semua pergi menonton itu di Philadelphia dan kami menghancurkan diri kami sendiri. Itu sangat mengerikan. Kami sampai-sampai harus menonton The Sting setelahnya untuk meredakan ketakutan,” sambung Osbourne.

Peraih penghargaan Grammy tersebut juga bercerita bahwa reality show yang pernah dibuat pada 2002-2005, yaitu The Osbournes, cukup mengganggu kehidupannya. Dia pun berjanji tidak akan mau melakukan itu lagi.

Baca juga: Bawa Mobil Kijang, Bikin Lutesha Lincah Nyetir di Film 13 Bom di Jakarta

“Itu sangat mengganggu rumah anda. Pada saat itu, saya meminta ruang yang aman di mana saya bisa memencet jerawat tanpa disorot depan kamera. Namun, nyatanya tidak bisa. Ketika Anda memiliki kamera tersembunyi, Anda akan mulai panik,” ucap Osbourne.

“Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak akan pernah saya lakukan sampai kapanpun,” tandasnya. (People/Z-11)