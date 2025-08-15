Mama: Pesan dari Neraka, Jadi Film Terhoror Nova Eliza

Cast Film Mama: Pesan dari Neraka(MI/Fathurrozak)

NOVA Eliza akan bermain di film horor terbaru berjudul Mama: Pesan dari Neraka. Di film garapan sutradara Azhar Kinoi Lubis dari rumah produksi Pichouse Films dan Paw Pictures tersebut, Nova memerankan seorang ibu yang merupakan pembaca tarot.

Dikisahkan, Nova Eliza memerankan Mama Sari, seorang pembaca tarot untuk para pejabat dan pengusaha. Karena kesibukannya tersebut, Mama Sari menjadi tidak dekat dengan sang anak, Putri (Callista Arum). Suatu ketika, Mama Sari mengalami kecelakaan dan meninggal. Bagi Nova, film ini menjadi terhoror yang pernah dimainkannya, karena ia harus mengenakan kostum pocong hingga delapan jam.

“Rasanya mengerikan, karena ini film terhoror yang pernah aku mainkan di sepanjang film horor yang aku mainkan. Ternyata ketika melihat trailernya, pocongnya bener-bener pocong, ya,” kata Nova Eliza saat konferensi pers di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

“Saat syuting sebenarnya enggak ada horornya. Enjoy dan menyenangkan. Namun, ketika aku bilang ini adalah film terhororku, itu karena peran dan adegan, hingga kostumnya. Kalau lihat pocongnya sekilas di trailer, bagaimana itu di lokasi syuting aku menggunakan kostum pocong sampai 8 jam. Aku belum pernah pakai kain kafan pocong full. Makanya potong rambut buang kesialan,” kelakarnya.

Film Mama: Pesan dari Neraka akan tayang pada 11 September di bioskop. Film ini dibintangi oleh Nova Eliza, Callista Arum, Raihan Khan, Naura Hakim, Sri Yatun, Grace Emmanuela, Dinda Hanarizky, Andy/rif, dan Hannah Al Rashid. Menurut Nova, film ini memiliki kesegaran dengan menampilkan visual yang tidak gelap.

“Aku rasa dari visualnya, enggak horor kalau dilihat sekilas. Justru aku senang jadi kontradiktif. Horor enggak harus dark. Bahwa ketika terang, di balik kalian atau di belakang kalian, ada sesuatu. Itu juga ada sisi horornya,” ungkapnya.(M-2)