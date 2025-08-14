Pakai Kain Kafan di Film Mama: Pesan dari Neraka, Nova Eliza Ingat Tuhan

Film horor terbaru berjudul Mama: Pesan dari Neraka(MI/Fathurrozak)

NOVA Eliza akan bermain di film horor terbaru berjudul Mama: Pesan dari Neraka. Di film garapan sutradara Azhar Kinoi Lubis dari rumah produksi Pichouse Films dan Paw Pictures tersebut memerankan seorang ibu yang merupakan pembaca tarot.

Dikisahkan, Nova Eliza memerankan Mama Sari, seorang pembaca tarot untuk para pejabat dan pengusaha. Karena kesibukannya tersebut, Mama Sari menjadi tidak dekat dengan sang anak, Putri (Callista Arum). Suatu ketika, Mama Sari mengalami kecelakaan dan meninggal.

Bagi Nova, film menjadi film terhoror yang pernah dimainkannya karena ia harus mengenakan kostum pocong hingga delapan jam lamanya.

Baca juga : Main Film Mama: Pesan dari Neraka, Nova Eliza Alami Claustrophobia

“Rasanya mengerikan, karena ini film terhoror yang pernah aku mainkan di sepanjang film horor yang aku mainkan. Dan ternyata ketika melihat trailernya, pocongnya bener-bener pocong, ya,” kata Nova Eliza saat konferensi pers di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, (13/8).

“Saat syuting sebenarnya enggak ada horornya. Enjoy dan menyenangkan. Namun, ketika aku bilang ini adalah film terhororku, itu karena peran dan adegan, hingga kostumnya. Kalau lihat pocongnya sekilas di trailer, bagaimana itu di lokasi syuting aku menggunakan kostum pocong sampai 8 jam. Aku belum pernah pakai kain kafan pocong full. Makanya potong rambut buang kesialan,” kelakarnya.

Mengenakan kostum pocong pun menjadi pengalaman tersendiri bagi Nova. Meski syuting berjam-jam dengan kain kafan di tubuhnya, bagi Nova itu adalah durasi terpendek.

Baca juga : Sukses Besar di Dunia Maya, Kampung Jabang Mayit Siap Hadir di Bioskop

“Dan itu kan ada kuburannya, kalau aku kan harus pakai baju pocong, jadi ya apa namanya itu yang harus dijalankan dan menurut aku enggak bisa lari dari tanggung jawab, udah jalanin aja”

“Inget Tuhan doang sih, soalnya itu kayak jadi pengingat ya enggak sih?” Tambah Nova saat ditanya pengalamannya ketika mengenakan kain kafan selama syuting.

Film Mama: Pesan dari Neraka akan tayang pada 11 September di bioskop. Film ini dibintangi oleh Nova Eliza, Callista Arum, Raihan Khan, Naura Hakim, ?Sri Yatun, Grace Emmanuela, Dinda Hanarizky, Andy/rif, dan ?Hannah Al Rashid. Menurut Nova, film ini memiliki kesegaran dengan menampilkan visual yang tidak gelap. (M-3)