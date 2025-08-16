Film Horor Dia Bukan Ibu Berkompetisi di Fantastic Fest 2025

Poster film Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother).(Dok. MVP Pictures)

FILM horor MVP Pictures yang disutradarai Randolph Zaini, Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) resmi terpilih sebagai official selection Fantastic Fest 2025. Fantastic Fest adalah festival film genre terbesar di Amerika Serikat, yang akan digelar pada 18-25 September di The Alamo Drafthouse South Lamar di Austin, Texas. Festival film ini berfokus pada film-film genre seperti horor, fantasi, fiksi ilmiah, aksi, dan film-film fantastis.

Dalam edisi ke-20 festival, Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) akan menjadi satu dari 45 film yang melakukan world premiere (penayangan perdana), dari total 78 film yang akan diputar selama festival.

Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) masuk dalam program Next Wave Competition dan akan berkompetisi dengan enam judul film dari berbagai negara. Para juri terdiri dari di antaranya aktor, sutradara, produser, penulis, tokoh di industri film dan festival, seperti Patton Oswalt, sutradara dan musisi Fred Durst, penulis Otessa Moshfegh, sutradara Aaron Schimberg dan Mercedes Bryce Morgan, serta produser Brandon Hill.

“Kami percaya bahwa cerita di film ini memiliki universalitas dengan audiens global, dibalut dengan genre horor yang juga menjadi bahasa universal kita saat ini dalam menikmati sebuah film. Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) dari Randolph akan memberikan kengerian penonton di Fantastic Fest tentang sisi tergelap manusia, dan semoga menjadi awal yang baik sebelum filmnya tayang di Indonesia pada 25 September,” ujar produser Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) Amrit Punjabi dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (16/8).

“Merasa terhormat film Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) bisa menjadi bagian dari salah satu festival film genre terbesar di dunia, dan bertemu dengan penonton global. Kepercayaan dari MVP Pictures telah memberikan saya keleluasaan dalam berkarya dan bereksplorasi melalui genre horor yang dibalut dengan cerita drama,” tambah sutradara Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) Randolph Zaini.

Film Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) mengikuti kisah Vira dan keluarganya, yang pindah ke kota kecil untuk memulai hidup baru setelah mengalami masa-masa yang sulit. Namun ada kekuasaan gelap yang menghinggapi ke keluarganya dan memaksa mereka untuk menghadapi ketakutan paling mendasar mereka.

Terinspirasi dari kisah utas (thread) di Twitter/X milik @jeropoint yang viral, dan naskahnya ditulis oleh Randolph bersama Titien Wattimena, film ini diproduseri oleh Raam Punjabi dan Amrit Punjabi. Film ini dibintangi oleh Artika Sari Devi, Aurora Ribero, Ali Fikry, Kivano Iskak, dan Sita Nursanti.

(H-3)