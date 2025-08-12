Nadia Dari, Padukan Musik, Traveling, dan Lifestyle dalam Narasi

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
MESKI tergolong baru di industri musik, penyanyi dan penulis lagu muda berbakat, Nadia Dari, mampu memikat hati banyak pendengar muda melalui tiga single lagunya yang khas anak muda. Ketiga single tersebut yakni Morning Birds (berbahasa Inggris), Galaksi, dan Di Jalan-Mu.
Bukan hanya itu. Mahasiswi fakultas hukum salah satu perguruan tinggi swasta ini juga dikenal aktif membagikan cerita kehidupan, perjalanan, fesyen, beauty, dan rekomendasi kuliner di media sosial. "Saya memang senang memadukan tiga hal yang saya cintai yakni, musik, traveling, dan lifestyle. Ini menjadi narasi otentik dalam karya dan keseharian saya," kata Nadia, di Jakarta, Selasa (12/8).
Nadia menyampaikan saat ini dirinya kembali menyapa pendengar dengan single Galaksi, berkolaborasi dengan Nusameta, bagian dari WIR Group, perusahaan teknologi berbasis AR/VR milik anak bangsa yang dikenal di Asia Tenggara sejak 2009.
Kolaborasi itu dipersembahkan untuk anak-anak jalanan. Nadia mengakui senang berinteraksi dengan anak-anak dan berbagi. Salah satunya dengan membawa bus sekolah virtual reality (VR) keliling ke Jambore Sahabat Anak 2025 di Bumi Perkemahan Ragunan, bersama lebih dari 500 anak-anak dan 250 relawan, pada akhir Juli lalu.
"Judul Galaksi amat sesuai saat mengiringi tema materi VR yang diakses anak-anak peserta jambore yaitu menjelajah luar angkasa," ujarnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Nadia berharap dapat berbagi kebahagiaan dengan memberikan akses kepada anak-anak untuk mencoba teknologi baru dan membuka wawasan mereka supaya lebih berani dalam bermimpi tinggi. “Anak jalanan juga anak biasa seperti yang lainnya, berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki cita-cita setinggi-tingginya. Langit tanpa batas, waktunya menggapai galaksi," kata Nadia.
Nadia juga berharap kolaborasi tersebut bisa berlanjut pada kesempatan berikutnya agar lebih banyak lagi anak-anak yang merasakan pengalaman merasakan bus sekolah VR keliling, bus VR pertama di Indonesia, serta berani memimpikan masa depan yang lebih baik.
Terkait single Galaksi, Nadia menyampaikan lagu tersebut jadi karyanya yang memperlihatkan perkembangan musikal dan kedewasaan emosional yang semakin kuat.
Dia menguraikan melalui aransemen lembut dan vokal intimate, Galaksi hadir sebagai ruang perenungan yang menenangkan serta sebuah pelukan hangat untuk siapa pun yang tengah mencari arah dalam hidup. Diproduksi Resonate Indonesia, Galaksi dibalut dengan melodi hangat, progresi harmoni yang intim, dan lirik yang mengalir seperti catatan harian.
Ia menambahkan dirinya bakal mengadakan serangkaian showcase intimate acoustic pada beberapa kota besar, dimulai dari Jakarta. Ia juga akan merilis versi live session lagu tersebut bersama musisi James Adam di Jam with James, sekaligus menyoroti keindahan lirik dan kesederhanaan musikalitas lagu secara lebih mendalam.
“Untuk ketiga single saya yakni Morning Birds, Galaksi dan Di Jalan-Mu kini sudah dapat didengarkan di semua platform musik digital, termasuk Spotify, Apple Music, Joox, dan YouTube Music," pungkas Nadia.(H-2)
PT Big Records Asia memperkenalkan single solo kedua dari Febree yang berjudul Berevolusi.
"Inspirasinya dari apa yang gue alamin dan rasain sebagai pekerja, sebagai orangtua, dan sebagai anak. Rasa yang seadanya aja, tanpa banyak pertimbangan,"
Lagu Game of Love ditulis Isyana Sarasvati dari kisah hubungan rumit yang dijalani sahabatnya.
REALITY Club bersiap melahirkan single baru berjudul 'You’ll Find Lovers Like You and Me' pada Jumat (27/6). Bercerita tentang perenungan dari kisah masa lalu
Sang Waktu merupakan refleksi personal tentang cinta yang kandas oleh derasnya waktu, janji yang tak tertepati, serta kerinduan yang terus membekas.
Disutradarai oleh Junia Lin, saudari kembar Laufey, video klip ini mengambil latar di berbagai lokasi ikonik di Tokyo yang juga disebutkan dalam lirik lagunya.
SEBAGAI seorang gitaris yang tumbuh kembang dalam naungan musik jazz dan rock, Mikail Al Rabbdia resmi merilis single berjudul Wind Run pada hari Rabu (26/3).
Judul Berhasil mengibaratkan pencapaian mereka yang telah sampai di titik yang belum pernah dibayangkan selama didampingi sang kekasih
Christie kembali mencuri perhatian dengan merilis single terbarunya berjudul Obsesi.
Salah satu babak kehidupan itu juga dipersembahkan Kunto Aji melalui video musik Melepas Pelukan Ibu yang dirilis bertepatan dengan momen Hari Ibu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved