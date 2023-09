Chris LaRocca Rilis Single Because of U

MUSISI asal Kanada Chris LaRocca mengumumkan album perdananya, I Cried My Eyes Out, yang akan dirilis melalui Red Bull Records / Wonderchild pada 13 Oktober nanti. Seiring dengan pengumuman tersebut, LaRocca juga melepas single pertama dari album tersebut berjudul Because of U.

Single itu dirilis setelah EP terakhirnya, Smile Because It Happened, yang berhasil memadukan berbagai genre musik, menjadikannya sebagai salah satu musisi paling menarik dari Toronto sekarang.

Riff gitar yang mengingatkan pada The Black Keys bertemu dengan irama doo-wop di Because of U, menciptakan soundtrack yang cocok untuk orang-orang berdansa di prom atau pun reunian sekolah pada musim gugur ini.

Baca juga: Chris LaRocca Rilis EP Smile Because It Happened

LaRocca menjelaskan, "Membuat lagu ini juga merupakan proses penyembuhan buatku. Pengalaman cinta pertamaku sangat penting di kehidupanku, dan setelah hubungan itu kandas, aku masih belum menemukan diriku secara 100% bisa melepaskannya. Tema ini sering muncul sebenarnya dalam lagu-laguku sebelumnya - banyak lagu yang membahas situasi di mana kita rindu dengan seseorang dan bagian hidup yang masih hampa. Namun, seiring berjalannya waktu, dan aku mulai menuliskan lagu-lagu untuk I Cried My Eyes Out, aku menyadari hampir tidak ada lagi yang bisa saya katakan dari hubungan tersebut. Pada saat itulah aku mencapai bagian terakhir dari kisah itu.

"Because of U adalah dan akan menjadi lagu terakhir mengenai masa itu di hidupku. Terlebih lagi, lagu ini juga bentuk ucapan terima kasih kepada cinta pertamaku. Lagu ini juga mengenai menghargai pelajaran yang pernah kita lalui di hubungan kita sebelumnya, dan terima kasihku kepadanya, karena tanpanya, aku tidak bisa merasakan bagaimana cinta bisa seperti itu dan bagaimana cara lebih baik kedepannya untuk mencintai orang lain. Bagian verse lagu ini menceritakan bagaimana aku mengenang masa awal hubungan aku dengan dia, merasakan perasaan jatuh cinta yang masih baru, dan bagaimana mengatur perasaan itu semua, sedangkan bagian chorus lagu ini lompat ke masa hari ini dan merayakan bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku dengan pelajaran penting mengenai cinta karena orang tersebut," lanjutnya.

Sejak bergabung dengan label milik produser nomine penghargaan Grammy, WondaGurl, awal tahun ini, LaRocca akhirnya membuat jalannya sendiri.

Baca juga: Chris LaRocca Rilis Single Like U

Sebelumnya, ia membangun karier bermusik di balik meja DJ dan juga terlibat dalam beberapa proyek sebagai penulis lagu. Dengan kreditnya sebagai penulis lagu dalam album Red Moon In Venus milik Kali Uchis, album nomor #1 milik Stray Kids The Sound, dan LP milik Russ 'Santiago' yang diberikan ulasan baik oleh Dr. Dre, album perdana Chris LaRocca yang akan datang akan menggabungkan berbagai sound yang berpengaruh dalam hidupnya ke dalam sebuah koleksi yang kohesif dan pastinya tidak akan mengecewakan.

Terdiri dari 13 lagu dengan empat di dalamnya yang merupakan lagu baru, I Cried My Eyes Out adalah album yang tulus tanpa adanya penyesalan dan merupakan persembahan yang memukau dari Chris LaRocca.

Saat ini, Filipina menduduki urutan no. #3 , lalu dilanjutkan oleh Malaysia di no. #6, Indonesia no. #7, dan Thailand no. #9, di dalam 10 Top Cities Chris LaRocca secara global. (RO/Z-1)