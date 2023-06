Karan Johar akan Diberi Gelar Kehormatan oleh Parlemen Inggris

Karan Johar, 51 akan diberikan gelar kehormatan di parlemen Inggris atas kontribusinya pada industri hiburan global.

Johar memiliki banyak latar belakang seperti sebagai sutradara film, sebagai produser dan distributor melalui Dharma Productions dan Dharmatic Entertainment miliknya, pembawa acara bincang-bincang yang flamboyan, juri, dan aktor pertunjukan bakat.

Dia memiliki hubungan khusus dengan Inggris, setelah memfilmkan banyak produksinya seperti Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, dan Ae Dil Hai Mushkil di seluruh negeri.

Baca juga: Shania Twain Gandeng Billy Ray Cyrus di Album Baru

Blockbusternya "Kabhi Khushi Kabhie Gham" dan "My Name Is Khan" menjadi film India terlaris di box office Inggris pada rilis teater masing-masing, membuat rekor baru pada saat itu. Pada 2012, ia ditunjuk sebagai duta niat baik untuk Visit Britain untuk kampanye khusus menarik dan mengundang orang untuk mengunjungi dan menjelajahi negara tersebut.

Tahun 2023 menandai ulang tahun ke-25 Johar bekerja di industri hiburan, dan akan dirayakan dengan film berikutnya, “Rocky aur Rani Kii Prem Kahaani,” yang dibintangi oleh Alia Bhatt dan Ranveer Singh, dirilis di bioskop-bioskop Inggris dan secara global musim panas ini pada 28 Juli.

Baca juga: Babe Cabita Sempat Dirawat 15 Hari karena Penyakit Langka

Johar akan dihormati di hadapan Lords dan anggota parlemen pada 20 Juni di Istana Westminster, di mana House of Commons dan House of Lords, dua majelis parlemen Inggris berada. (Z-3)