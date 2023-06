Shania Twain Gandeng Billy Ray Cyrus di Album Baru

PENYANYI dan penulis lagu Shania Twain, 57, tengah menggarap sebuah album bertajuk Queen of Me: Royal Edition. Dalam album tersebut, Twain melibatkan penyanyi Billy Ray Cyrus untuk berduet, di lagu Done and Dusted dan On Three.

"Aku menulis On Three saat aku berada di studio rekaman. Dan aku berpikir tentang suara seksi seorang pria beraksen selatan bernyanyi, dan yang terbersit dalam kepalaku adalah Billy Ray Cyrus," kata Twain dalam unggahan Instagramnya.

"Kemudian aku langsung meneleponnya dan memintanya untuk merekam itu juga," imbuh dia.

Sebelumnya, keduanya belum pernah melakukan kolaborasi sama sekali. Tapi pernah satu waktu, mereka tampil bersama di Kelly Clarkson Show pada 2020, saat mereka terlibat dalam agenda kemanusiaan untuk membantu korban tornado dan banjir di Nashville.

Namun, pertemanan keduanya juga telah terjalin sejak lama. Saat afterparty Academy of Country Music Award ke-14 pada 1999, keduanya juga sempat terlihat foto bersama.

Twain, saat ini, sedang melakukan tur bertajuk Queen of Me Tour di Amerika untuk mempromosikan album keenamnya dengan nama yang sama, yang memulai debutnya di No. 10 di chart album Billboard 200 awal tahun ini.

Adapun Queen of Me: Royal Edition, yang merupakan versi perpanjangan dari album Queen of Me akan dirilis pada 23 Juni 2023 mendatang. (Z-1)