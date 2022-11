Shania Twain Kembali Bernyanyi

LAMA tidak aktif di dunia tarik suara, penyanyi asal Kanada Shania Twain akhirnya akan kembali ke panggung. Tahun depan, ia akan merilis album studi terbarunya, Queen of Me. Album studio keenam Twain itu direncanakan akan dirilis pada 3 Februari 2023 mendatang.

Tidak hanya itu, setelah perilisan albumnya, Twain juga akan segera memulai rangkaian tur dunia ke puluhan negara.

Tur berjudul Queen of Me tersebut akan dimulai pada April 2023. Dimulai di Washington, Twain akan tampil tidak hanya di Amerika, tetapi juga di Eropa dan Asia.

“Saya sangat bersemangat untuk mengumumkan kabar ini, album dan tur dunia!” tulis Twain lewat akun Instagram-nya @shaniatwain, pekan lalu.

Pelantun lagu You’re Still the One itu mengatakan Queen of Me merupakan album yang terasa sangat personal baginya. Ia melalui banyak perenungan akan perjalanan hidupnya yang saat ini telah berusia 57 tahun ketika menggarap album tersebut.

“Seiring bertambahnya usia, saya makin bisa mengenali diri sendiri. Album ini merefleksikannya lewat musik,” ujar perempuan bernama lengkap Eilleen Regina Twain itu.

Lewat lagu-lagu di album tersebut, Twain ingin memperlihatkan capaian yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Kemampuan untuk berkarya, bersuara, dan berdaya di dunia kreatif meski tidak lagi muda.

“Saya ingin membawa pesan-pesan tersebut. Saya harap lagu-lagu saya nantinya juga bisa mencetuskan semangat yang sama pada pendengarnya,” tutur Twain.

Ibu satu anak tersebut mengatakan tidak sabar untuk segera memulai perjalanan barunya tahun depan. Khususnya untuk bisa bertemu dan bernyanyi bersama penggemarnya di berbagai negara.

Seperti diketahui, Twain telah lama tidak muncul di industri hiburan Hollywood. Lagu terakhirnya dirilis lebih dari lima tahun lalu.

Sebelum mengumumkan akan merilis Queen of Me, Twain telah lebih dulu merilis lagu berjudul Waking Up Dreaming pada September 2022 lalu. Lagu tersebut menjadi penanda keseriusannya kembali berkarier. (OL-1)